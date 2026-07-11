[Lo+leído] Juicio contra el Tren de Aragua: Critican investigación policial tras absoluciones

De siete imputados, acusados en Calama, cuatro fueron liberados de toda responsabilidad y tres fueron condenados solo por algunos hechos. Según los magistrados, cuya identidad no aparece en el fallo, en varios de los hechos acusados ni siquiera se pudo probar la existencia de delitos.

Tienes razón. Ese tercer punto incorporó una interpretación al resumir el fallo. Ciñéndome estrictamente al texto, el resumen correcto es: El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama absolvió a varios acusados de integrar el Tren de Aragua al concluir que no se probó la existencia de una estructura, jerarquía, dotación de recursos, capacidad de planificación ni la vinculación de los imputados con la asociación criminal.

Los jueces absolvieron a los acusados por uno de los secuestros al señalar que los hechos acreditados “no son constitutivos de delito alguno”, y en otro condenaron solo a Héctor Acosta y Bony Galindo, absolviendo al resto por no haber intervenido de manera jurídicamente relevante.

Los acusados también fueron absueltos del cargo de homicidio calificado en grado de frustrado, al concluir el tribunal que no intervinieron de manera jurídicamente relevante en los hechos.

Varios acusados fueron absueltos de los cargos por tenencia de armas y microtráfico, ya que, según el fallo, ni siquiera se corroboró que la sustancia encontrada en su poder fuera ketamina.

Héctor Acosta y Bony Galindo fueron condenados a siete años y medio por secuestro agravado. Galindo, Ender Morales y Jhojan Salazar también recibieron condenas por delitos relacionados con armas, mientras la defensa sostuvo que sus representados no pertenecen al Tren de Aragua y atribuyó las absoluciones a la insuficiencia de la prueba presentada. Sigue leyendo en El Mostrador