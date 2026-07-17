Pronóstico España vs. Argentina: Mejores Apuestas y Cuotas por la Final del Mundial

El apasionante cruce entre España vs Argentina se disputará este domingo, 19 de julio de 2026, a las 15:00 de Chile por la final del Mundial de Fútbol 2026.

Veamos las cuotas y los mercados más atractivos para este encuentro, con los datos del sitio especializado Apuesta Legal Chile.

¿Cuánto Paga el Partido España vs Argentina?

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La victoria de España paga 2.25 en Bet365, situándose como la opción con mayor probabilidad para este España vs Argentina.

El empate se cotiza en 3.00, reflejando la paridad esperada en una definición de este nivel. Por su parte, el triunfo de Argentina entrega un retorno de 3.60 por cada peso apostado.

Esta diferencia en las cuotas muestra que el mercado confía más en la solidez defensiva del equipo europeo.

Mejores cuotas y Mercados por España vs Argentina

El mercado de Menos de 2.5 goles para el España vs Argentina paga 1.62 y parece alinearse con la tensión de una final. Sin embargo, el Ambos Marcan Sí a 1.91 tiene valor considerando que los dos equipos anotaron en sus respectivas semifinales.

España marcó en todos sus duelos recientes y Argentina promedia más de dos goles por encuentro en esta fase.

Otra opción a considerar es el total de corners Más de 8 con una cuota de 1.95. En su último partido, los sudamericanos generaron 6 tiros de esquina y los europeos suelen promediar cifras similares en duelos de alta posesión.

Pronóstico España vs Argentina: nuestra apuesta

Nuestra apuesta recomendada para el España vs Argentina es el empate en tiempo reglamentario con una cuota de 3.00. Vemos valor en esta igualdad debido a que ambos equipos han mostrado un equilibrio táctico notable en las rondas previas.

España ganó sus últimos cinco partidos, pero cuatro de ellos fueron por la cuenta mínima o con diferencias escasas, mientras que Argentina suma cinco triunfos seguidos anotando al menos dos goles por duelo.

Creemos que la paridad se mantendrá durante los noventa minutos dada la importancia del trofeo en juego.

El historial reciente muestra un empate sin goles en su último cruce de 2026. Debemos tener cautela con el rendimiento de Lionel Messi, quien lidera el torneo con 8 goles y puede romper cualquier esquema defensivo en una jugada aislada.

¿Cómo Llegan España y Argentina?

El equipo local llega al España vs Argentina tras vencer a Francia por 0-2 en la semifinal. En ese encuentro registraron un 51% de posesión y ejecutaron 10 tiros totales. Su racha es perfecta con cinco victorias consecutivas, destacando el triunfo 2-1 sobre Bélgica y el 0-1 ante Portugal. Mikel Oyarzabal es su principal carta ofensiva con 5 goles en la competición.

El conjunto sudamericano viene de derrotar a Inglaterra por 1-2 con una destacada posesión del 64% en su camino al España vs Argentina. Generaron 15 remates y 6 corners, demostrando un volumen de juego ofensivo constante.

Suman triunfos importantes como el 3-1 ante Suiza y el 3-2 frente a Egipto. Messi llega en un momento estelar como máximo artillero del certamen con 8 goles.

Historial de España vs Argentina: Últimos Enfrentamientos

Estas selecciones se han enfrentado en 2 ocasiones recientes para el España vs Argentina con un balance de una victoria europea y un empate. El registro de goles favorece a los ibéricos con un 6-1 global, impulsado principalmente por el amistoso de 2018.

El dato de que ambos marcaron en el 50% de sus cruces históricos sugiere prudencia al elegir mercados de goles totales.

La cuota de 3.00 por el empate se sustenta en ese último antecedente directo donde ninguna defensa fue vulnerada. Esta tendencia a la paridad en duelos oficiales refuerza la idea de un trámite muy estudiado.

¿A qué Hora Juegan España vs Argentina?

El partido está programado para el domingo, 19 de julio de 2026 a las 15:00 horas de Chile. Estos son los horarios por país:

Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela: 15:00

15:00 Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00

16:00 Perú, Ecuador, Colombia: 14:00

14:00 México (CDMX): 13:00

¿Dónde ver España vs Argentina en vivo?

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España vs Argentina: Posibles Alineaciones

El esquema de España suele basarse en un 4-1-2-3 con mucha movilidad en las bandas para enfrentar a Argentina.

No presentan bajas por lesión, lo que permite repetir la base que superó a los franceses en la ronda anterior. La presencia de Rodri en el eje del mediocampo será fundamental para controlar el ritmo del juego.

Posible 11 titular de España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí Paredes, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.

DT: Luis de la Fuente.

El planteamiento de Argentina utiliza frecuentemente un 4-1-4-1 para maximizar la conexión entre el mediocampo y su capitán contra España.

Con el plantel completo a disposición, se espera que mantengan la estructura que dominó la posesión ante los ingleses. La dupla de J. Alvarez y L. Messi liderará el ataque sudamericano.

Posible 11 titular de Argentina: E. Martinez, N. Molina, C. Romero, L. Martinez, N. Tagliafico, L. Paredes, G. Simeone, E. Fernandez, A. Mac Allister, J. Alvarez, L. Messi.

DT: Lionel Scaloni.