Obras inéditas del poeta Juan Luis Martínez en Corporación Cultural de Viña del Mar

Corporación Cultural de Viña del Mar, Espacio Cultural Viña del Mar, Arlegui 683, Viña del Mar.



Hasta el sábado 22 de agosto.

Entrada liberada.

El Espacio Cultural Viña del Mar (Corporación Cultural de Viña del Mar) invita a conocer la exposición temporal del poeta chileno “Juan Luis Martínez, 33 años de ausencia. El sujeto cero”, informó Aquí Valparaíso.

La exposición fue desarrollada en colaboración con la Fundación Juan Luis Martínez y Ediciones PUCV, y reúne más de 30 piezas, entre libros, manuscritos, obras visuales, objetos, archivos personales y materiales de circulación limitada, “que permiten aproximarse a la vida y al universo creativo de una de las figuras más singulares de la poesía chilena contemporánea”, detalló el Espacio.

“La exposición aborda a Juan Luis Martínez como un creador que desdibujó las fronteras entre literatura, artes visuales, diseño, archivo y objeto, profundizando en ideas como la desaparición del autor, la identidad fragmentada y la relación entre lenguaje, imagen, silencio y vacío”, agregó.

Según reportó El Mercurio, la muestra exhibe manuscritos de libros inéditos mecanografiados, como “Poema del No” y collages desconocidos del poeta y cartas –una de Roberto Bolaño. Dentro de los objetos personales se cuenta su máquina de escribir, libros dedicados por Roberto Matta, una obra gráfica –regalo de cumpleaños– de la banda Los Jaivas, “sus amigos y vecinos en Viña del Mar en los sesenta”.

Martínez publicó en vida La nueva novela (1977) y La poesía chilena (1978), libros objetos compuestos por poemas y collages que le valieron la admiración de escritores y artistas.