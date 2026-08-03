Gobierno suma apoyos para destrabar votación final de la Ley Miscelánea

El Gobierno se acercó a los 26 votos necesarios para aprobar el último artículo pendiente del Plan de Reconstrucción, cuya votación está prevista para este martes en el Senado. Las negociaciones se concentraron en parlamentarios que habían planteado reparos al financiamiento para Coquimbo y a la compensación destinada a los municipios.

Uno de los respaldos clave es el del senador Matías Walker (Demócratas), quien condicionó su voto a que el Ejecutivo garantice por escrito recursos extraordinarios para la reconstrucción de Coquimbo. Tras conversar con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que espera recibir una propuesta durante esta jornada.

“Si se garantizan los recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, yo voy a votar a favor”, sostuvo Walker. Entre las alternativas evaluadas mencionó una glosa especial en la Ley de Presupuestos 2027 o la creación de un fondo específico. El senador cifró entre US$500 millones y US$700 millones las necesidades de infraestructura y señaló que existen cerca de 12 mil viviendas afectadas.

UDI compromete sus votos

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que la bancada oficialista respaldará el informe de la Comisión Mixta. “Los votos de la UDI van a estar. Yo creo que la norma mañana se va a aprobar, pero si se cae, no va a ser por los votos de la UDI”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el objetivo es garantizar la compensación a los municipios para evitar perjuicios derivados de la exención del pago de contribuciones. En paralelo, el Presidente José Antonio Kast convocó a los senadores de la UDI a una reunión en La Moneda antes de la votación.

A esos respaldos se sumaría el voto favorable de la senadora oficialista Vanessa Kaiser (PNL). El biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, afirmó que, de acuerdo con la información que maneja, no existen discrepancias entre los senadores de la UDI para la votación.