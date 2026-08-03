Publicidad
Gobierno suma apoyos para destrabar votación final de la Ley Miscelánea PAÍS FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO

Gobierno suma apoyos para destrabar votación final de la Ley Miscelánea

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Matías Walker condicionó su voto a una garantía escrita de recursos para Coquimbo, mientras la UDI aseguró su respaldo y Vanessa Kaiser también apoyaría la norma. El Ejecutivo necesita 26 votos.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Gobierno se acerca a los 26 votos requeridos para aprobar el último artículo del Plan de Reconstrucción. Matías Walker abrió la puerta a respaldarlo si se formalizan recursos para Coquimbo, mientras la UDI comprometió sus votos y Vanessa Kaiser también apoyaría la iniciativa.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

El Gobierno se acercó a los 26 votos necesarios para aprobar el último artículo pendiente del Plan de Reconstrucción, cuya votación está prevista para este martes en el Senado. Las negociaciones se concentraron en parlamentarios que habían planteado reparos al financiamiento para Coquimbo y a la compensación destinada a los municipios.

Uno de los respaldos clave es el del senador Matías Walker (Demócratas), quien condicionó su voto a que el Ejecutivo garantice por escrito recursos extraordinarios para la reconstrucción de Coquimbo. Tras conversar con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que espera recibir una propuesta durante esta jornada.

“Si se garantizan los recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, yo voy a votar a favor”, sostuvo Walker. Entre las alternativas evaluadas mencionó una glosa especial en la Ley de Presupuestos 2027 o la creación de un fondo específico. El senador cifró entre US$500 millones y US$700 millones las necesidades de infraestructura y señaló que existen cerca de 12 mil viviendas afectadas.

UDI compromete sus votos

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que la bancada oficialista respaldará el informe de la Comisión Mixta. “Los votos de la UDI van a estar. Yo creo que la norma mañana se va a aprobar, pero si se cae, no va a ser por los votos de la UDI”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el objetivo es garantizar la compensación a los municipios para evitar perjuicios derivados de la exención del pago de contribuciones. En paralelo, el Presidente José Antonio Kast convocó a los senadores de la UDI a una reunión en La Moneda antes de la votación.

A esos respaldos se sumaría el voto favorable de la senadora oficialista Vanessa Kaiser (PNL). El biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, afirmó que, de acuerdo con la información que maneja, no existen discrepancias entre los senadores de la UDI para la votación.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad