Gendarmería desvincula a cuatro funcionarios por red de delitos en Santiago 1

Gendarmería desvinculó a cuatro funcionarios acusados de conformar una red para facilitar el ingreso irregular de especies destinadas al mercado ilícito en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Según informó Emol, la indagatoria fue encabezada por las jefaturas del recinto penitenciario y estableció que los involucrados operaban desde el sector de recepción y registro de encomiendas. En ese lugar permitían el acceso de alimentos en cantidades superiores a las autorizadas por la administración.

Los hechos fueron detectados luego de que la jefatura del establecimiento constatara en terreno la actuación de los funcionarios. Tras verificar el incumplimiento de las instrucciones institucionales, los cuatro fueron apercibidos conforme al artículo 46 del Código Procesal Penal y separados de Gendarmería.

Antecedentes remitidos a la Fiscalía

La labor de inteligencia interna determinó que las especies ingresadas irregularmente estaban destinadas al mercado ilícito. Por esta razón, los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía de Foco Investigativo Penitenciario.

Gendarmería sostuvo que el operativo demuestra que está utilizando “todas sus capacidades institucionales para detectar y combatir hechos de corrupción” dentro de los recintos penitenciarios del país.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual no se debe considerar a las personas mencionadas como culpables ni los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia dicte sentencia.