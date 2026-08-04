PACE: una política de Estado ejemplar

La Educación Superior chilena es el instrumento que nos permite movilizar las fuerzas creativas para el desarrollo. Las acciones tempranas para llegar al objetivo trazado han sido afortunadamente una preocupación de Estado.

Las estrategias actuales como el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) debe fortalecerse en esa línea, superando los obstáculos que han surgido y que han alertado a los equipos técnicos y a las instituciones de educación superior.

La discontinuidad presupuestaria por razones técnicas en principio de una política de Estado podría impactar de manera irreversible en cientos de miles de jóvenes a lo largo del país. Un total de 561 liceos urbanos y 77 rurales han sido parte hasta ahora y solo este año unos nueve mil jóvenes ingresaron a primer año en las universidades chilenas siendo beneficiarios PACE.

Sin embargo, ante la reformulación presupuestaria del PACE se terminó por incorporar elementos del Programa de Atracción de Talentos Pedagógicos (PATP), que tiene objetivos, poblaciones y lógica de intervención distintos al PACE. Esto generó inconsistencias técnicas en el diseño que fueron objetadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

La evaluación ex ante del Ministerio de Desarrollo Social calificó la reformulación como «objetada técnicamente», impactando en la situación del PACE que entra así a la categoría de programas susceptibles de ser discontinuadas.

Ante esto, el propio Consejo de Rectoras y Rectores ha sido claro en orden a solicitar la continuidad directamente a la Subsecretaría de Educación Superior. La posibilidad abierta es que las mesas técnicas profundicen y se comprometan con la continuidad de esta política pública virtuosa.

Desde la Universidad Austral de Chile reforzamos esta necesidad y esperamos un avance que disipe las dudas y permita seguir abriendo oportunidades a las trayectorias educativas en peligro.

Descubrir es una cultura que se forma temprano en nuestras trayectorias educativas y que tiene en las universidades un tiempo especial e irremplazable para consolidarse y abrirse al mundo. Es ese el momento de la integración de jóvenes de las diversas zonas geográficas que aspiran a compartir los bienes de la cultura y la ciencia al más alto nivel.

De allí lo delicado del momento formativo y su continuidad que marca los trazos desde una escuela, un liceo, hasta los campus y sedes en que surgen las preguntas y las respuestas al mundo complejo que vivimos.

Creer en la educación como expresión de la virtud humana y atesorar en ella lo mejor de nuestra acción como sociedad debe comprometernos como instituciones a cuidar el legado que entregamos cada día en las aulas y laboratorios.

El PACE es la expresión de una política pública que reconoce la trayectoria, el talento, y el aprendizaje desarrollo en el entorno. Por ello lo debemos cuidar, potenciar y preservar como una política de Estado.

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