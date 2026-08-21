Tarifas eléctricas suben hasta 7,1% en agosto: revisa cuánto pagarás en tu comuna

Las cuentas de electricidad tendrán nuevos valores durante el segundo semestre de 2026. El cambio comenzó a regir tras la publicación del Decreto 8T en el Diario Oficial y tendrá efectos diferentes dependiendo de la comuna y de la empresa distribuidora que entregue el suministro.

El reajuste contempla tanto alzas como bajas a lo largo del país. Mientras algunas ciudades del norte registrarán reducciones, varias comunas de la zona centro y sur enfrentarán incrementos en sus tarifas.

De acuerdo con los cálculos de Fundación Energía para Todos, las variaciones responden al nuevo esquema establecido tras la entrada en vigencia de la Ley N° 21.833, conocida como “Ordenemos la Cuenta”.

¿Cuánto subirán o bajarán las tarifas a lo largo del país?

La variación cambia según la comuna y la empresa distribuidora. Estos son algunos de los principales cambios que muestra el cálculo para el segundo semestre de 2026:

Arica: la tarifa baja 2,7 % para los clientes de CGE.

% para los clientes de CGE. Iquique: registra una disminución de 2,5% para los clientes de CGE.

para los clientes de CGE. Antofagasta: hay dos escenarios. Para los clientes de CGE, la tarifa baja 1,7% , mientras que para los de SAESA aumenta 15,7% .

, mientras que para los de SAESA aumenta . Copiapó: la tarifa sube 1,9% para los clientes de CGE.

para los clientes de CGE. La Serena: registra un alza de 4,7% para los clientes de CGE.

para los clientes de CGE. Valparaíso: la variación depende de la empresa: aumenta 3,3% para los clientes de Chilquinta, 2,2% para los de CGE y 4,3% para los de EDECSA.

para los de CGE y para los de EDECSA. Santiago: la tarifa aumenta 3,9% para los clientes de Enel.

para los clientes de Enel. Rancagua: registra un alza de 5,3% para los clientes de CGE.

para los clientes de CGE. Talca: aumenta 5,3% para los clientes de CGE.

Chillán: sube 4,9% para los clientes de CGE y 7,1% para los de COPELEC.

para los clientes de CGE y para los de COPELEC. Concepción: registra un aumento de 5,3% para los clientes de CGE.

para los clientes de CGE. Temuco: la tarifa aumenta 4,9% para los clientes de CGE, 6,7% para los de CODINER y 6,8% para los de Frontel.

para los clientes de CGE, para los de CODINER y para los de Frontel. Valdivia: sube 7,1% para los clientes de SAESA.

para los clientes de SAESA. Puerto Montt: la tarifa aumenta 0,5% para los clientes de CRELL y 5,7% para los de SAESA.

para los clientes de CRELL y 5,7% para los de SAESA. Coyhaique: registra un alza de 2,3% para los clientes de Edelaysen.

para los clientes de Edelaysen. Punta Arenas: aumenta 2,2% para los clientes de EDELMAG.

En el caso de Los Ríos y Los Lagos, inicialmente se proyectaba un alza promedio cercana al 19% para el segundo semestre de 2026. Sin embargo, la Ley N° 21.833 estableció un mecanismo para reducir ese impacto y distribuir parte del aumento en el tiempo.

Un ejemplo es Valdivia, donde los clientes de SAESA enfrentaban inicialmente una proyección de alza cercana al 23%. Con la aplicación de la nueva normativa, el incremento se reduce a aproximadamente 7,1%.

¿Por qué están subiendo las cuentas de luz?

El reajuste que se está aplicando tiene su origen en una medida adoptada en 2019, cuando se decidió frenar las alzas de las cuentas de la luz para evitar un impacto mayor en los hogares.

Con el paso de los años, esa diferencia se fue acumulando y terminó generando una deuda que ahora debe ser regularizada. El nuevo esquema busca distribuir este impacto y evitar que todo el costo recaiga de una sola vez sobre los consumidores.

¿Qué deben considerar los hogares?

La principal recomendación es revisar la próxima boleta de electricidad y comparar el nuevo valor con los consumos de meses anteriores. Como las tarifas dependen de la comuna, la empresa distribuidora y el nivel de consumo, el porcentaje informado no necesariamente se traducirá en el mismo aumento en pesos para todos los hogares.

Por ello, conocer la empresa que suministra electricidad y el consumo mensual permitirá estimar con mayor precisión cuánto podría variar el monto final de la cuen