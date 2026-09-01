Bachelet y Lula mantienen candidatura a la ONU hasta el próximo sondeo del Consejo

La expresidenta Michelle Bachelet y el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron mantener la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta conocer los resultados del próximo sondeo informal del Consejo de Seguridad.

La definición se adoptó durante la reunión que ambos sostuvieron el lunes en el Palacio de Planalto, según informó La Tercera. La tercera medición, prevista para septiembre, será decisiva para evaluar la viabilidad de la postulación.

El encuentro se produjo después del revés sufrido por Bachelet en la última votación informal, donde quedó penúltima entre ocho candidaturas y obtuvo solo dos respaldos entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad.

Ante ese escenario, la expresidenta viajó la semana pasada a México para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum y posteriormente se trasladó a Brasil. Ambos países mantienen el patrocinio de su candidatura, luego de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast retirara el respaldo de Chile.

De acuerdo con medios brasileños citados por el diario, Bachelet y Lula consideraron prematuro retirar la postulación, debido a que estas elecciones suelen requerir varias rondas informales. El actual secretario general de la ONU, António Guterres, fue escogido después de más de cinco sondeos.

El riesgo de un veto estadounidense

El Consejo de Seguridad está integrado por 15 países, cinco de los cuales poseen poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Bachelet ha sostenido reuniones con altos representantes de 14 de esos Estados. La excepción es Estados Unidos, cuyo gobierno no le ha concedido una audiencia y ha expresado públicamente reparos a su candidatura mediante su embajador ante la ONU, Michael Waltz.

Tras su paso por Brasil, la expresidenta regresará este martes a Chile. Durante septiembre también evalúa viajar a Nueva York, coincidiendo con las actividades paralelas a la Asamblea General de Naciones Unidas.