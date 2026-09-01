Casas de Apuestas Nuevas en Chile 2026: Guía Completa para Apostar

Las casas de apuestas nuevas son operadores con tecnología actualizada, bonos de bienvenida más generosos y oferta deportiva pensada para el apostador chileno actual. En esta guía presento las diez mejores nuevas casas de apuestas para apostar en Chile — evaluadas por cuotas, licencias verificadas, métodos de pago locales y promociones activas.

Mejores Casas de Apuestas Nuevas 2026

SapphireBet — 59 métodos de pago, Safety Index 8,3/10 Jugabet — Socio oficial de Colo-Colo, la U y la UC, bono deportivo del 275% Megapari — 8.238 eventos abiertos y cuatro bonos de bienvenida para elegir GranaWin — Doble licencia internacional, bono cripto 200% hasta $450.000 CLP Spinarium — Bienvenida del 650% hasta $6.050.000 CLP + 285 giros gratis 1RedBet — Bono de bienvenida hasta $3.000.000 CLP en 10 depósitos 1xBet — 60+ deportes, Liga Chilena y patrocinador de la Universidad Católica Brazino777 — Retiro medio de 2 minutos 53 segundos, cashback semanal 12% IviBet — Torneos hasta $1.000.000 CLP, 35+ deportes 20Bet — Hasta $10.000.000 CLP en apuestas gratis por pronóstico semanal

Top 10 Nuevas Casas de Apuestas en Chile 2026

SapphireBet — Hasta $1.600.601 CLP de Bono y el Safety Index Más Alto de Esta Lista

59 métodos de pago es un número difícil de igualar. SapphireBet opera bajo Licencia Internacional (Anjouan — ALSI-202505019-FI1), fundada en 2025. Su paquete de bienvenida distribuye hasta $1.600.601 CLP en cuatro depósitos más 150 giros gratis. El sportsbook mantiene cuotas competitivas en fútbol chileno y eSports. Safety Index de 8,3/10 en Casino.Guru — el más alto de esta selección. Métodos de pago: 59 opciones en total.

Ventajas:

59 métodos de pago disponibles

Safety Index 8,3/10 — el más alto de esta selección

3.000+ juegos con proveedores líderes

Bono deportivo activo desde $1.067 CLP de depósito mínimo

Desventajas:

Giros gratis disponibles solo tras completar el wagering del bono

Cuentas cripto excluidas de todos los bonos

Jugabet — Socio Oficial de Colo-Colo, la U y la Universidad Católica

Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica bajo un mismo acuerdo de patrocinio, con Arturo Vidal e Iván Zamorano como embajadores: ninguna otra casa de apuestas nueva tiene esa presencia local. El sportsbook abre en Primera División, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El bono deportivo entrega 275% más $100.000 CLP en apuestas gratis; el de tragamonedas suma 275% + 375 giros gratis. Licencia de Curaçao (OGL/2024/378/0652) desde octubre de 2024.

Ventajas:

Socio oficial de Colo-Colo, la U y la Universidad Católica

Bono deportivo del 275% con $100.000 CLP en apuestas gratis

Promoción «2 Goles de Ventaja» con pago anticipado

Bonos separados para deportes, eSports y casino en vivo

Desventajas:

Aplicación nativa disponible solo para Android

USDT como única criptomoneda en la caja

Megapari — 8.238 Eventos Abiertos y Cuatro Bonos de Bienvenida para Elegir

Elegir el bono antes de crear la cuenta cambia el cálculo del primer depósito: Megapari muestra cuatro opciones en el registro — deportes, casino con MegaGames, apuesta gratis o ninguna. La línea marcaba 8.238 eventos abiertos durante la revisión, con 1.833 partidos de fútbol y 113 de eSports. El bono deportivo reparte hasta $300.000 CLP en dos depósitos; el paquete de casino llega a $1.541.000 CLP + 150 giros gratis. Operativa desde 2019, con certificación ISO 9001:2015 y apps para iOS y Android. Licencia Internacional.

Ventajas:

Cuatro bonos de bienvenida seleccionables antes del registro

8.238 eventos abiertos, con 1.833 partidos de fútbol

Apuesta gratis de hasta $84.430 CLP por el primer depósito

Apps nativas para iOS y Android

Cuenta en pesos chilenos desde el registro

Desventajas:

Bono deportivo repartido en solo dos depósitos

Atención al cliente por número internacional

GranaWin — Doble Certificación Internacional y Bono Cripto del 200%

Doble certificación — Curaçao GCB (OGL/2024/590/0758) y Kahnawake Gaming Commission — convierte a GranaWin en opción poco habitual entre los nuevos sitios de apuestas. El sportsbook cubre el fútbol chileno con cuotas actualizadas. El bono cripto del 200% hasta $450.000 CLP es uno de los más altos en Chile. Retiros en cripto y billeteras: 0–48 horas. 7.500+ juegos con RNG verificado por iTech Labs y GLI. Licencia Internacional.

Ventajas:

Doble certificación: Curaçao GCB + Kahnawake Gaming Commission

7.500+ juegos con RNG verificado por iTech Labs y GLI

Bono de bienvenida deportivo activo desde $1.000 CLP

Seguridad TLS 1.3 con protección Cloudflare

Bono casino cripto del 200% hasta $450.000 CLP para depósitos en criptomonedas

Desventajas:

Sin aplicación móvil nativa

Retiros bancarios entre 3 y 7 días hábiles

Spinarium — Paquete de Bienvenida del 650% hasta $6.050.000 CLP

650% repartido en cuatro depósitos — $6.050.000 CLP y 285 giros gratis en total — es el porcentaje más alto de esta guía. Arranca en 125% hasta $1.160.000 CLP y escala hasta 200% con $1.860.000 CLP y 100 giros en el cuarto. El sportsbook cubre fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, boxeo y MMA, con Counter-Strike y Dota 2 en eSports. Ocho torneos activos y club VIP con niveles progresivos. Licencia Internacional (Anjouan — ALSI-202411034-FI1).

Ventajas:

Bienvenida del 650% hasta $6.050.000 CLP con 285 giros gratis

Ocho torneos activos y dos bonos de recarga permanentes

Cuenta en CLP con formato de cuotas configurable

eSports con Counter-Strike y Dota 2

Apuestas en vivo con pestaña de predicciones integrada

Desventajas:

Bienvenida solo de casino, sin bono deportivo equivalente

App instalable solo desde el propio sitio

1RedBet — El Paquete Más Largo de la Lista: $3.000.000 CLP en 10 Depósitos

Bono de bienvenida en diez depósitos consecutivos — hasta $3.000.000 CLP + 600 giros gratis con porcentajes del 20% al 150% según la etapa. El sportsbook incluye apuestas en vivo, el casino supera los 6.000 juegos con Pragmatic Play y Evolution Gaming, y el VIP de 6 niveles entrega cashback diario de hasta el 20%. Promociones semanales con freebets y recargas. Licencia Internacional (Anjouan — ALSI-132405050-FI3).

Ventajas:

Paquete casino hasta $3.000.000 CLP con 600 giros gratis

VIP de 6 niveles con cashback diario hasta 20%

Promociones semanales: freebets y recargas recurrentes

App disponible para iOS y Android

850+ salas de casino en vivo con Pragmatic Play y Evolution Gaming

Desventajas:

Depósito mínimo de $5.000 CLP para todos los bonos del paquete

1xBet — 60+ Deportes, Liga Chilena en Vivo y Patrocinador de la UC

Patrocinador oficial de la Universidad Católica de Chile — presencia local, no marketing. Sportsbook con 60+ deportes: Liga Chilena, Copa Libertadores, Champions League, NBA, ATP y F1, con streaming en vivo incluido. Es una de las plataformas más completas para apostar en fútbol chileno. El paquete deportivo distribuye hasta $425.000 CLP en cuatro depósitos con rollover x5; el bono casino alcanza $1.400.000 CLP + 150 giros gratis. Retiros en cripto casi instantáneos. Licencia Internacional, operativa desde 2007.

Ventajas:

Patrocinador oficial de Universidad Católica de Chile

Streaming en vivo incluido en el sportsbook

App iOS (App Store) + Android (APK)

Servicio de atención al cliente con respuesta en menos de 2 minutos

60+ deportes con Liga Chilena, Copa Libertadores y Champions League

Desventajas:

Bonos desactivados para cuentas en criptomonedas

Rollover x30 para 1xGames puede resultar exigente

Brazino777 — Retiro Medio de 2 Minutos 53 Segundos

El propio sitio publica el tiempo medio de retiro de las últimas 24 horas: 2 minutos y 53 segundos. Es el dato más difícil de igualar entre las casas de apuestas nuevas. El sportsbook abre 1.243 partidos de fútbol con Primera División y Copa Libertadores, más 127 eventos en vivo y constructora de apuestas propia. El bono de bienvenida llega hasta $600.000 CLP y el cashback semanal alcanza el 12%. Licencia Internacional (Anjouan — ALSI-202410045-F12).

Ventajas:

Tiempo medio de retiro publicado: menos de 3 minutos

Cashback semanal de hasta 12% sobre las pérdidas

Bono acumulador progresivo de hasta 125% desde cuatro selecciones

Constructora de apuestas y boletos mejorados en fútbol

1.815 juegos con Evolution, Spribe, BGaming y Betsoft

Desventajas:

Aplicación móvil disponible solo para Android

IviBet — La Nueva Casa de Apuestas con Torneos de hasta $1.000.000 CLP

Pocos operadores recientes pueden presumir de torneos con premios de hasta $1.000.000 CLP. IviBet lo hace. El sportsbook cubre 35+ deportes con cash out y eSports activos — CS2, Dota 2, League of Legends y más. El bono de bienvenida Copa Mundial 2026 entrega el 100% hasta $180.000 CLP más freebets escalonadas; el bono casino llega al 100% hasta $90.000 CLP + 120 giros gratis. Casino en vivo con crupiers en español. Retiros en 24–48 horas. Licencia Internacional.

Ventajas:

35+ deportes con cash out disponible

Casino en vivo con crupiers en español

App para Android e iOS

Torneos con premios de hasta $1.000.000 CLP

eSports activo: CS2, Dota 2, League of Legends, StarCraft II y Overwatch

Desventajas:

Retiro máximo mensual de ~$5.000 USD

20Bet — Hasta $10.000.000 CLP en Apuestas Gratis por Pronóstico Semanal

Diez millones de pesos en apuestas gratis por acertar el pronóstico semanal — con $50.000 CLP apostados como requisito — es la promoción recurrente más alta de esta selección. El calendario suma el torneo de apostadores y los viernes de recarga. El sportsbook trae cashout, constructora de apuestas, cuotas potenciadas y la función Copiar Apuestas, con 151 eventos en vivo. El bono deportivo de bienvenida es del 100% hasta $90.000 CLP; el de casino, 100% hasta $100.000 CLP + 120 giros gratis. Licencia Internacional.

Ventajas:

Pronóstico semanal con hasta $10.000.000 CLP en apuestas gratis

Cashout y constructora de apuestas activos

Función Copiar Apuestas para seguir boletos de otros usuarios

Programa VIP deportivo con hasta $4.650.000 CLP mensuales

Apps para iOS y Android

Desventajas:

Bono deportivo de bienvenida más modesto que el resto de la guía

Varias promociones exigen depósitos acumulados en cinco días

Lo Que Diferencia a las Nuevas Casas de Apuestas Deportivas

Las casas de apuestas deportivas nuevas no compiten solo en precio o volumen de mercados. Se construyen desde cero sin sistemas heredados — cada función, desde la caja de pagos hasta el motor de cuotas, fue diseñada para el usuario que quiere apostar desde el celular, en pesos chilenos, sin pasos intermedios.

Las casas nuevas de apuestas deportivas funcionan directamente desde el navegador del celular, con notificaciones activas sobre cambios de cuotas durante las apuestas en vivo, interfaces que se ajustan a cualquier pantalla, e integración directa con WebPay, MACH, Khipu y transferencias bancarias locales, en CLP y sin conversiones intermedias.

Cómo Elegí las Nuevas Casas de Apuestas de Esta Lista

Lo primero fue la licencia: sin regulación internacional activa y verificable, ningún operador entra en la lista. La confiabilidad del sitio de apuestas empieza ahí. El año de fundación fue el segundo filtro — prioricé plataformas lanzadas a partir de 2020, con tecnología actual e historial suficiente para evaluar comportamiento real en retiros y soporte.

La tecnología influyó: cash out, apuestas en vivo, streaming integrado y personalización del sportsbook. Revisé las promociones, los métodos de pago verificados en Chile — WebPay, MACH y transferencias locales como prioridad —, las cuotas en los mercados más relevantes y las valoraciones en AskGamblers y Casino.Guru. Todo operador incluido tiene herramientas de juego responsable.

Cuotas en las Casas de Apuestas en Chile

Las cuotas determinan cuánto retorna cada peso apostado. Un decimal más alto significa mayor ganancia potencial. Las casas de apuestas nuevas actualizan sus líneas con mayor frecuencia gracias a motores de pricing modernos.

Mejores casas de apuestas para apostar en fútbol

Casa de apuestas Cuota promedio 1X2 1xBet 1.88 – 1.92 Brazino777 1.85 – 1.90 Jugabet 1.84 – 1.89

Mejores casas de apuestas para apostar en básquetbol

Casa de apuestas Cuota promedio 20Bet 1.87 – 1.93 IviBet 1.85 – 1.91 SapphireBet 1.84 – 1.90

Mejores casas de apuestas para apostar en eSports

Casa de apuestas Cuota promedio Megapari 1.82 – 1.88 1xBet 1.80 – 1.87 Spinarium 1.81 – 1.86

Las cuotas en fútbol varían según la liga y si se apuesta antes del pitazo o durante el partido. Las casas nuevas de apuestas mantienen valores competitivos incluso en mercados de segunda línea gracias a motores de odds automatizados. En el casino el indicador equivalente es el RTP, el porcentaje que revisa quien busca el casino online que más paga.

Mercados de Apuestas en las Nuevas Casas de Apuestas

Un partido de fútbol chileno en una nueva casa de apuestas deportivas puede concentrar decenas de mercados activos. La variedad de mercados disponibles es uno de los argumentos más concretos a favor de los operadores modernos — conocer la variedad de apuestas permite tomar mejores decisiones al apostar.

1X2: victoria local, empate o victoria visitante.

Ambos equipos anotan: pronóstico sobre si los dos equipos marcarán al menos un gol, independiente del resultado final.

Más/Menos (Over/Under): si el total de goles, puntos o sets queda sobre o bajo el valor fijado.

Doble oportunidad: cubre dos de los tres resultados posibles en una sola apuesta.

Resultado al descanso/partido: marcador parcial combinado con el resultado final.

Marcador exacto: el pronóstico más específico, con las cuotas más altas por dificultad.

Sin empate (No Draw): si hay empate, la apuesta se reembolsa automáticamente.

Cómo termina el tiempo: resultado al cierre de cada período o mitad del encuentro.

Quién marcará el gol: el jugador específico que anotará en algún momento del partido.

Hándicap: ajuste virtual que equilibra los mercados de apuestas entre equipos de niveles distintos.

Qué Tipos de Apuestas Usar en los Nuevos Sitios de Apuestas

Apuestas en vivo: permiten apostar mientras el evento se desarrolla con cuotas en tiempo real — ideales para detectar cambios de ritmo antes que el mercado.

Apuestas combinadas: reúnen varias selecciones multiplicando las cuotas acumuladas y son el requisito habitual de los bonos y promociones deportivos de bienvenida.

Apuestas en eSports: League of Legends, CS2 y Dota 2 tienen mercados de apuestas activos todo el año con cuotas específicas por mapa, jugador y ronda.

Apuestas con criptomonedas: varias plataformas tienen promociones exclusivas para depósitos en cripto con retiros más rápidos que por métodos fiat. Los crypto casinos llevan esa lógica más lejos: cuenta, bonos y retiros funcionan en la misma criptomoneda.

Licencias de las Nuevas Casas de Apuestas Online

La licencia define qué protecciones tiene el jugador en caso de disputa. Las nuevas casas de apuestas online que operan en Chile lo hacen bajo licencias internacionales. Las tres más comunes:

Licencia de Malta (MGA): auditorías regulares, segregación de fondos y estrictos estándares de protección al jugador.

Licencia de Curaçao: la más extendida entre las casas de apuestas de Chile. Desde la reforma del Curaçao Gaming Control Board en 2024, los requisitos son considerablemente más rigurosos para nuevos operadores.

Licencia de Gibraltar: estabilidad operativa bajo supervisión gubernamental directa.

Licencia internacional y regulación local chilena son marcos distintos. Chile no tiene legislación específica para casinos online privados — los jugadores acceden a plataformas extranjeras reguladas en sus jurisdicciones de origen. Todas las casas nuevas de apuestas de esta guía operan en Chile con licencias verificadas y activas. El mismo criterio sirve para revisar un nuevo casino en línea: licencia visible y jurisdicción identificable.

Bonos en las Nuevas Casas de Apuestas

Las casas de apuestas nuevas ofrecen bonos y promociones más generosos — ventaja directa para el jugador nuevo, donde el primer depósito rinde más.

Bono de bienvenida: porcentaje sobre el primer depósito con giros gratis o apuesta gratis en deportes.

Paquete de depósitos: extiende el bono al segundo, tercero y cuarto depósito multiplicando el valor total.

Cashback: devuelve parte de las pérdidas; con wagering x1, es un beneficio real.

Programa VIP: niveles progresivos con cashback mayor y retiros prioritarios.

Programa de fidelización: puntos canjeables por saldo real o giros gratis.

Bonos de temporada: vinculados a torneos del calendario deportivo con condiciones especiales.

Bonos exclusivos: disponibles por códigos promocionales, app móvil o Telegram.

Nuevas Casas de Apuestas vs. Casas Tradicionales

Para el apostador chileno actual, las casas nuevas de apuestas ganan en la mayoría de los parámetros relevantes.

Parámetro Nuevas casas de apuestas Casas tradicionales Tecnología ✅ Infraestructura moderna ⚠️ Puede ser obsoleta Diseño ✅ Optimizado para móvil ⚠️ Interfaz más rígida Variedad de mercados ✅ Amplia con actualizaciones frecuentes ✅ Amplia con años de desarrollo Métodos de pago ✅ Cripto + opciones locales chilenas ⚠️ Menor variedad Atención al cliente ✅ Chat en vivo 24/7 en español ⚠️ Varía según operador Bonos ✅ Más generosos y variados ⚠️ Estándar Aplicación móvil ✅ Disponible con funciones completas ⚠️ No siempre disponible Streaming en vivo ✅ Incluido en sportsbook ⚠️ No en todos los casos Registro rápido ✅ En minutos desde el celular ⚠️ Procesos más extensos Experiencia en el mercado ⚠️ Más reciente ✅ Mayor trayectoria

Seguridad en los Nuevos Sitios de Apuestas

Los nuevos operadores incorporan seguridad desde el diseño inicial. En cualquier sitio de apuestas confiable destacan: 2FA obligatoria para retiros elevados; cierre de sesión automático a los 30 minutos; y notificaciones por SMS y correo sobre cada depósito, retiro o cambio de contraseña.

El certificado SSL cifra completamente la comunicación entre el navegador y los servidores de la plataforma, protegiendo contraseñas, datos bancarios y documentos de identidad. Todos los datos sensibles están almacenados con cifrado avanzado. Los operadores de esta guía son evaluados con regularidad por organismos independientes del sector.

Cómo Registrarse en una Nueva Casa de Apuestas

El registro en cualquier nueva casa de apuestas se completa en menos de cinco minutos desde un celular:

Accede al sitio web oficial o descarga la aplicación móvil. Haz clic en “Registrarse” , en la esquina superior derecha. Completa el formulario con nombre, apellido, correo, teléfono, fecha de nacimiento y país. Confirma el registro con el enlace o código enviado a tu correo o celular. Verifica tu identidad (KYC) para habilitar retiros — obligatorio bajo todas las licencias internacionales. Inicia sesión y realiza tu primer depósito para activar el bono de bienvenida.

La verificación requiere cédula de identidad o pasaporte vigente más comprobante de domicilio reciente. La mayoría de los operadores resuelven el proceso en menos de 24 horas.

Ventajas y Desventajas de las Nuevas Casas de Apuestas Online

Las casas de apuestas nuevas se diferencian positiva y negativamente de operadores con mayor historial.

Ventajas:

Bonos y promociones más generosos en la etapa de captación de nuevos jugadores

Tecnología actualizada y experiencia móvil optimizada para apostar

Mayor variedad de métodos de pago

Apuestas en vivo, cash out y streaming integrado desde el primer día

Chat en vivo disponible las 24 horas en español chileno

Herramientas de juego responsable activas y accesibles desde el registro

Desventajas:

Menor historial operativo frente a marcas con décadas en el mercado

Reputación local en proceso de consolidación en algunos operadores

Apps Móviles en las Nuevas Casas de Apuestas

Apostar desde el celular es la opción principal de la mayoría de jugadores chilenos en 2026. Las nuevas casas de apuestas ofrecen apps para Android e iOS con todas las funciones del escritorio.

Acceso permanente : cuenta disponible en cualquier momento, sin depender de un computador. Notificaciones en tiempo real : alertas sobre cuotas, resultados y promociones exclusivas. Depósitos y retiros más ágiles : acceso directo a billeteras digitales. Bonos exclusivos por app : giros gratis o freebets por el primer depósito desde la aplicación.

Situación Legal de las Apuestas Online en Chile

Chile no tiene una ley específica para las apuestas online privadas. Los proyectos que incluyen licencias nacionales y protección al jugador avanzan en el Congreso, pero a mediados de 2026 ninguno había completado tramitación legislativa.

Las casas de apuestas de Chile operan bajo licencias internacionales reconocidas en sus jurisdicciones de origen. La Superintendencia de Casinos de Juego solo tiene competencia sobre establecimientos físicos. Los jugadores acceden a estas plataformas bajo su propia responsabilidad. Esta guía tiene fines informativos y no constituye asesoría legal.

Juego Responsable

Apostar puede ser entretenimiento — y funciona mejor dentro de límites definidos de antemano. Todas las nuevas casas de apuestas de esta guía ofrecen límites de depósito, autoexclusión temporal o permanente y recordatorios de sesión activa.

Si el juego empieza a afectar otras áreas de la vida, GamCare y Gamblers Anonymous ofrecen apoyo especializado, gratuito y confidencial. Las apuestas deportivas en Chile son positivas cuando el jugador mantiene sus propios límites.

Preguntas Frecuentes Sobre las Nuevas Casas de Apuestas en Chile

¿Cuáles son las mejores nuevas casas de apuestas en Chile en 2026?

SapphireBet, Jugabet, Megapari, GranaWin, Spinarium, 1RedBet, 1xBet, Brazino777, IviBet y 20Bet — todas con licencia internacional, CLP y soporte en español.

¿Qué debe ofrecer una nueva casa de apuestas para ser confiable?

Licencia internacional verificable, métodos de pago locales operativos en Chile, soporte en español, cuotas competitivas y herramientas de juego responsable accesibles desde el sitio de apuestas.

¿Qué bono de bienvenida ofrecen las nuevas casas de apuestas?

Desde el 100% del primer depósito con giros gratis hasta paquetes de varios depósitos con apuesta gratis en deportes — varía según el operador.

¿Cómo elegir la mejor casa de apuestas para apostar online en Chile?

Compara licencia, cuotas, variedad de mercados, promociones activas y opciones de depósito y retiro en CLP según tu perfil de jugador.

¿Las nuevas casas de apuestas tienen apuestas en vivo?

Sí, todas las de esta guía. Las apuestas en vivo son estándar con cuotas actualizadas durante cada evento.

¿Puedo apostar en CLP y cuánto tarda un depósito?

Sí, todas aceptan CLP. Algunas acreditan al instante; criptomonedas toman 15–30 minutos.

¿Qué mercados y deportes puedo encontrar en un sitio de apuestas nuevo?

Fútbol, básquetbol, tenis, eSports, F1 y 30+ disciplinas adicionales, con variedad de apuestas por evento incluyendo hándicap y marcador exacto.

¿Necesito una app para apostar desde el celular?

No. La versión móvil del sitio de apuestas funciona correctamente — aunque la app suele incluir bonos y promociones exclusivos no disponibles desde el navegador.