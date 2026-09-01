Exmano derecha de Joaquín Lavín queda libre: Arnaldo Domínguez con arresto domiciliario total
Tras cuatro meses en prisión, Arnaldo Domínguez quedó con arresto domiciliario total. La exmano derecha de Joaquín Lavín fue imputado por fraude al Fisco el 4 de mayo de este año. Cumplirá en su hogar, además de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados.
En la audiencia de revisión de medidas cautelares de Arnaldo Domínguez, coimputado con Joaquín Lavín León por fraude al Fisco, fue dado en libertad y saldrá de la prisión tras la intervención de su defensa y negociaciones con la Fiscalía.
Por disposición del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el sujeto permanecerá bajo arresto domiciliario total en su hogar en El Monte, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los involucrados en el caso.
Desde su formalización el 4 de mayo, Domínguez se mantuvo en prisión preventiva. Primero en Santiago 1 y luego en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Esto significa que estuvo cuatro meses en prisión. La defensa del imputado, encabezada por los penalistas Pablo Araya Zacarías y Esteban Olivares, justificó esta petición por las responsabilidades de Domínguez como padre de acompañar a su hijo en diferentes terapias.
“Estamos muy satisfechos con la audiencia. Creemos que es una medida cautelar totalmente proporcional y justa de acuerdo con la participación que tiene Arnaldo en este caso”, indicó Araya Zacarías a La Tercera. El abogado destacó además que Domínguez no tiene ninguna responsabilidad en algún ilícito.
Desde Fiscalía, Constanza Encina, la profesional a cargo, sostuvo que anteriormente ya se había se habían rebajado las cautelares del principal imputado en la causa, Lavín León, por lo que no se opusieron a la petición. “En este caso nosotros adherimos a la solicitud de modificación de medida cautelar, ya que estamos enfocados únicamente en cerrar la investigación, acusar e ir a judicial”, indicó la fiscal.
Durante la audiencia se discutió sobre el aumento de plazo de la investigación; considerando que hay otras diligencias claves, se amplió la misma en 90 días.