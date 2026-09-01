Exmano derecha de Joaquín Lavín queda libre: Arnaldo Domínguez con arresto domiciliario total

En la audiencia de revisión de medidas cautelares de Arnaldo Domínguez, coimputado con Joaquín Lavín León por fraude al Fisco, fue dado en libertad y saldrá de la prisión tras la intervención de su defensa y negociaciones con la Fiscalía.

Por disposición del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el sujeto permanecerá bajo arresto domiciliario total en su hogar en El Monte, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los involucrados en el caso.

Desde su formalización el 4 de mayo, Domínguez se mantuvo en prisión preventiva. Primero en Santiago 1 y luego en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Esto significa que estuvo cuatro meses en prisión. La defensa del imputado, encabezada por los penalistas Pablo Araya Zacarías y Esteban Olivares, justificó esta petición por las responsabilidades de Domínguez como padre de acompañar a su hijo en diferentes terapias.

“Estamos muy satisfechos con la audiencia. Creemos que es una medida cautelar totalmente proporcional y justa de acuerdo con la participación que tiene Arnaldo en este caso”, indicó Araya Zacarías a La Tercera. El abogado destacó además que Domínguez no tiene ninguna responsabilidad en algún ilícito.

Desde Fiscalía, Constanza Encina, la profesional a cargo, sostuvo que anteriormente ya se había se habían rebajado las cautelares del principal imputado en la causa, Lavín León, por lo que no se opusieron a la petición. “En este caso nosotros adherimos a la solicitud de modificación de medida cautelar, ya que estamos enfocados únicamente en cerrar la investigación, acusar e ir a judicial”, indicó la fiscal.

Durante la audiencia se discutió sobre el aumento de plazo de la investigación; considerando que hay otras diligencias claves, se amplió la misma en 90 días.