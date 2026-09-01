Aprueban proyecto inmobiliario ligado a los Piñera Morel en Bahía Coique

Bahía Coique sumará 208 nuevas viviendas destinadas principalmente al uso vacacional. El proyecto, impulsado por Inmobiliaria Arenas Blancas y ligado a la familia Piñera Morel, recibió la aprobación unánime de la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos. La inversión declarada alcanza los US$40 millones.

El desarrollo ocupará unas 18 hectáreas y contempla departamentos y viviendas tipo village. Pero el terreno completo alcanza cerca de 41 hectáreas: quedan otras 22,86 hectáreas correspondientes a una segunda etapa cuyo tipo de desarrollo todavía no está definido en el expediente ambiental.

Durante la evaluación surgieron reparos por el tratamiento de aguas servidas y el uso del agua. La inmobiliaria respondió con nuevas medidas, entre ellas reutilizar las aguas tratadas para el riego de áreas verdes y de la cancha de golf. El SEA consideró resueltas las observaciones y recomendó aprobar la iniciativa.

El proyecto también enfrentó oposición de vecinos y organizaciones del sector. La discusión volvió a aparecer el día de la votación, cuando una vocera de comunidades mapuches solicitó realizar una consulta indígena y otros asistentes cuestionaron los eventuales efectos de la iniciativa sobre Bahía Coique. Tras escuchar las intervenciones, la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el proyecto por unanimidad.

La aprobación ambiental no habilita todavía el inicio de las obras. Inmobiliaria Arenas Blancas deberá tramitar ahora los permisos de edificación ante la Municipalidad de Futrono.