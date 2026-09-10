El nudo en el mecanismo de financiamiento que complica el avance de sala cuna en el Congreso

Si bien el Ejecutivo concretó un paso histórico al despachar a segundo trámite el proyecto de sala cuna universal, la oposición logró empañar las expectativas y dar un par de golpes mediante dos normas relevantes para el gobierno.

Por una parte, se aprobó una indicación de la senadora Yasna Provoste (DC) que concede la titularidad del derecho de sala cuna a los menores, en vez de sus padres trabajadores. Pero lo más relevante, fue el rechazo a la fórmula de financiamiento del Fondo de Sala Cuna con cargo al seguro de cesantía.

En un nuevo programa de La Semana Política, la cientista política del Instituto Libertad, Catalina Riquelme, junto a la exconcejala del Frente Amplio, Isidora Alcalde, abordaron la aprobación del proyecto en el Senado y los principales nudos que deberá resolver la Cámara de Diputados.

Para Riquelme, si bien hay “que mirar el vaso medio lleno” tras superar el primer trámite, es preocupante la aprobación de una política de Estado sin financiamiento.

“Por supuesto que igual el gobierno tiene opciones para reponer a través de algunas indicaciones el mecanismo de financiamiento, pero creo que hoy lo primordial está precisamente en construir una política pública que sea gradual. Es súper atractivo hablar de la universalidad de los derechos, pero tú como Estado tienes que poder ser capaz de sostener eso en el tiempo, eso tiene un costo y hay que financiarlo”, advirtió.

En esa línea, la investigadora del Instituto Libertad, insistió en que “la discusión sobre el financiamiento no es menor”. “La propuesta que tenía el Ejecutivo desde el punto de vista de la gradualidad, te permite hacer algo que es propio de cualquier diseño e implementación de política pública, que es poder ir evaluando su implementación y verificando los mecanismos asociados al financiamiento”, dijo.

Por su parte, Alcalde reiteró la urgencia de aprobar la sala cuna universal considerando el contexto de baja natalidad y de emergencia en el mercado laboral que enfrenta el país.

“En el caso del proyecto que se aprobó, yo creo que hay dos elementos importantes de destacar. Primero, no se aprobó tener que sacar montos del seguro de cesantía, lo que me parece una buena noticia. No podemos avanzar en una materia y debilitar otras. El seguro de cesantía no se debería tocar”, señaló.

Como segundo punto, la también máster en Políticas Sociales, valoró la aprobación de la norma que establece a los niños y niñas como titulares de derecho.

“Acá no puedo dejar de mencionar la lamentable declaración de Vanessa Kaiser, senadora y exconcejala de las Condes, quien mencionó que te iban a quitar a tus hijos de los cero a los dos años. Un poco similar a esto de que te iban a quitar la casa. Es muy impresionante como una senadora de la República mezcla derechos con obligaciones. O sea, que un niño o niña tenga derecho a sala cuna no significa que sea una obligación de la madre o el padre tener que usar ese mecanismo. Así que me llama mucho la atención la bajeza del debate”, enfatizó.