Generación Dorada out: oficializan nómina de La Roja para fecha FIFA en Norteamérica

El entrenador de la Selección Chilena de Fútbol, Nicolás Córdova, hizo pública la nómina de la selección nacional para la fecha FIFA en la que Chile jugará ante Canadá, Estados Unidos y México.

Los partidos serán el 26 de septiembre, 29 de septiembre y 6 de octubre en suelo norteamericano.

No sorprende la ausencia de ningún jugador de la denominada “Generación Dorada” del fútbol chileno, considerando el paso del tiempo y el nivel en sus respectivas carreras. Alexis Sánchez juega en la MLS, Arturo Vidal en Colo-Colo y Eduardo Vargas en la Universidad de Chile, pero se prefirió dar espacio a otros jugadores, con sus luces y sombras.

En el arco estarán Lawrence Vigouroux del Swansea City galés, Brayan Cortés del trasandino Argentinos Juniors y, por primera vez en su carrera, aparece en la nómina Christian Bravo, golero de Huachipato y uno de los mejores exponentes de su rubro en la Liga de Primera.

La zona defensiva estará nutrida por los colocolinos Jonathan Villagra, Iván Román y Diego Ulloa, Felipe Faúndez de O’Higgins, Marcelo Morales de la Universidad de Chile y Felipe Salinas de Coquimbo Unido. Completan la zaga Benjamín Kuscevic del Toronto canadiense, Paulo Díaz del Atlanta United de Estados Unidos y Gabriel Suazo del Sevilla español.

En el mediocampo repiten los albos Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández, mientras que Agustín Arce representará a los azules.

El resto de volantes juegan en el extranjero: Rodrigo Echeverría juega en el León de México, Marcelino Núñez en el Ipswich Town inglés, Felipe Loyola en el Pisa italiano, Vicente Pizarro desde Rosario Central, Matías Sepúlveda de Lanús y César Pérez de Defensa y Justicia; estos tres vendrán desde la Argentina.

La delantera de La Roja incluirá a jugadores que ya conocemos desde nóminas anteriores. Darío Osorio, del Crystal Palace de Inglaterra, Ben Brereton Díaz del Sheffield United también británico, Maximiliano Gutiérrez del Dinamo de Moscú ruso, Gonzalo Tapia del Columbus Crew estadounidense, Lucas Cepeda del Elche español y Nils Reichmuth del Thun suizo serán las cartas de ataque nacional.

Como un adicionado, tres jugadores jóvenes integrarán el equipo a modo de invitación. Estos serán el defensor central y lateral Thomas Coulombe, chileno-español de 18 años que pertenece a los registros del Espanyol de Barcelona, el volante de 19 años nacido en Australia de padre chileno y que defiende al Braga de Portugal, y el delantero originario de los Estados Unidos, pero descendiente de chilenos, Zidane Yáñez, que juega en el Huntsville City estadounidense a sus 17 años.