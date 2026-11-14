Arrau visita aeropuerto de Santiago y anuncia nueva estrategia nacional de seguridad fronteriza

Durante la madrugada de este sábado, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, recorrió las dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) en control migratorio del aeropuerto Arturo Merino Benítez, además de visitar unidades de Carabineros en la comuna de Pudahuel.

El jefe de la cartera de Seguridad Pública visitó la 27ª Comisaría del Aeropuerto y la 55ª Comisaría de Pudahuel, en el marco de las inspecciones protocolares por distintas unidades policiales.

Durante el recorrido Arrau destacó la labor que realiza la PDI en materias de seguridad aeroportuaria y de migración en uno de los aeropuertos “más transitados de Latinoamérica”, el control de estupefacientes y valoró el trabajo de la Dirección General de Aeronáutica Civil para la Seguridad Aérea.

“También por supuesto la labor que realiza Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero y Carabineros de Chile, trabajando conjunto para dar más seguridad a nuestro control fronterizo que le corresponde ser coordinado por el Ministerio de Seguridad, donde estamos trabajando una nueva estrategia nacional de seguridad fronteriza”, añadió el secretario de Estado.

A través de su cuenta de X, Arrau destacó la visita a “las casetas de control de migraciones, los kioscos de autoatención y el KARDEX, zona donde permanecen las personas a la espera de una resolución sobre su situación migratoria”.

“El control de nuestras fronteras requiere tecnología, presencia y un trabajo permanente de nuestras policías. Es el camino y nuestra convicción para proteger al país y hacer cumplir la ley”, dijo.