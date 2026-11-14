Bachelet y Boric en la sala de espera mientras los partidos toman la batuta opositora

La oposición sigue moviendo sus piezas, pero Michelle Bachelet y Gabriel Boric todavía no entran a la cancha. A casi un mes de la reunión en que ambos expresidentes se sentaron con los timoneles del progresismo para impulsar una coordinación política, las gestiones concretas siguen concentradas en los partidos y las bancadas parlamentarias.

Todo partió el 15 de octubre, cuando Bachelet reunió en la Fundación Horizonte Ciudadano a los presidentes del Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC), Democracia Cristiana (DC) y Partido Liberal (PL). También asistió Boric. De ese encuentro salió el compromiso de fortalecer la coordinación opositora, articular equipos técnicos, elaborar propuestas y desplegar trabajo territorial.

El entusiasmo no fue menor. El presidente del PPD, Raúl Soto, anunció que habría una “coordinación periódica con los expresidentes” y habló del comienzo de un “renacer del progresismo chileno”.

Desde la DC también había expectativas. Su presidente, Álvaro Ortiz, contó en una entrevista con La Tercera que incluso le preguntó a Bachelet si estaba disponible para recorrer el país. Sobre el papel de ambos exmandatarios, aseguró que estarían disponibles para opinar, apoyar y ser parte de la alternativa opositora.

Las tareas, además, estaban bastante claras. Según reveló El Mostrador el 22 de octubre, Bachelet había pedido ordenar las bancadas, superar las diferencias internas y elaborar propuestas propias en seguridad, economía, educación y empleo. La idea era que, a su regreso de Nueva York, la coordinación opositora ya estuviera “marchando como reloj”.

También se contemplaba que las colectividades prepararan minutas técnicas y que los centros de estudios aportaran un documento para construir una hoja de ruta común. Sin embargo, casi un mes después, todavía no hay resultados públicos concretos de esa articulación bajo el liderazgo de los expresidentes.

La siguiente cita estaba prevista para este domingo 15 de noviembre, pero los partidos decidieron postergarla hasta el viernes 11 de diciembre, en medio de la ofensiva contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y las dificultades para compatibilizar las agendas.

Pero ¿qué han hecho realmente Bachelet y Boric desde aquella reunión de octubre?

Consultada por El Mostrador sobre las gestiones o decisiones políticas en que habrían participado ambos expresidentes durante estas semanas, la timonel del Frente Amplio, Gael Yeomans, respondió a través de su equipo de comunicaciones con una escueta definición: “Todo a la espera del encuentro”.

La oposición se mueve, pero sin los expresidentes

La actividad parlamentaria, en cambio, no ha estado precisamente en pausa. Este jueves 12 de noviembre, seis partidos opositores consiguieron ingresar la acusación constitucional contra Rabat por las controvertidas rebajas de condenas a responsables de delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad, además de cuestionamientos por la información entregada al Congreso.

El libelo fue suscrito por diez diputados del PS, FA, PPD, PC, DC y PL. Sin embargo, Bachelet y Boric no participaron en su elaboración, según señalaron a El Mostrador dos de sus firmantes.

El diputado socialista Juan Santana, consultado sobre una eventual coordinación con los exgobernantes para preparar la acusación, descartó que aquello hubiese ocurrido.

En la misma línea, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) respondió con un categórico “nada de nada”.

Araya fue más allá. Consultado sobre el papel que han desempeñado ambos exmandatarios en la coordinación opositora desde octubre, señaló: “Entiendo que nada hasta ahora, todo está en los partidos”.

Y entregó una explicación sobre dónde se estaría articulando realmente el sector: “Lo que mejoró la coordinación de la oposición es tener tres presidentes en la Cámara: FA, PPD y PDC”, en referencia a los timoneles Gael Yeomans, Raúl Soto y Álvaro Ortiz, quienes también son diputados.

Las declaraciones contrastan con las expectativas que los propios dirigentes habían instalado tras el encuentro de octubre.

De hecho, en una entrevista publicada por The Clinic el 8 de noviembre, Soto todavía hablaba en términos de lo que ambos expresidentes podrían aportar. “Si trabajan juntos, unidos, pueden ser una contribución muy importante”, había expresado, apostando a que el próximo cónclave permitiera comenzar a construir un proyecto político común.

El mismo dirigente explicó que la contingencia había obligado a concentrar los esfuerzos en la acusación contra Rabat y en la elaboración de propuestas económicas y laborales.

Cercanos a la coordinación opositora confirman que, por ahora, todo sigue a la espera del encuentro de diciembre. Mientras los partidos se articulan para enfrentar al Gobierno de José Antonio Kast, el papel de Bachelet y Boric todavía no se traduce en gestiones políticas concretas conocidas.

Eso no descarta conversaciones reservadas ni otras formas de colaboración, pero las respuestas recogidas por este medio muestran que la conducción de la contingencia sigue en manos de las colectividades.

La próxima oportunidad para ver nuevamente a ambos expresidentes sentados con las directivas será el 11 de diciembre. Hasta entonces, la oposición sigue avanzando con sus propias herramientas y Bachelet y Boric permanecen, por ahora, en la sala de espera.