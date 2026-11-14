La salud que viene: el desafío de vivir más y mejor sin quebrar el sistema

Vivir más es una buena noticia. El desafío es cómo lograr que esos años adicionales sean también años de mejor salud, sin que la cuenta se vuelva impagable.

Esa fue la pregunta que reunió a Gonzalo Grebe, gerente general de Andes Salud; Andrés Guimpert, gerente general de Isapre Esencial; y Juan Carlos Said, médico internista y consultor en salud pública, en una nueva Cumbre de El Semanal y El Mostrador. Y, a diferencia de buena parte del debate sanitario chileno, la conversación estuvo marcada menos por la crisis de las isapres y más por las soluciones y oportunidades que vienen.

La primera conclusión: Chile no necesita solamente gastar más en salud, sino gastar mejor. Said recordó que el país tiene un sistema con logros importantes, pero diseñado para una realidad que está cambiando rápidamente. El envejecimiento y las enfermedades crónicas obligan a pasar de un modelo que paga consultas, exámenes y procedimientos a uno que premie la resolución de problemas.

Su receta incluye fortalecer la atención primaria, integrar las fichas clínicas y avanzar hacia mecanismos de financiamiento que incentiven resultados. También planteó mirar experiencias internacionales, como los modelos alemán y australiano, para mejorar la integración entre seguros y prestadores.

Desde Isapre Esencial, Guimpert puso sobre la mesa una apuesta concreta: que prevenir sea también un buen negocio. Su modelo de medicina familiar, basado en médicos de cabecera y acompañamiento permanente, permite resolver –según explicó– el 70% de las necesidades de los pacientes en la primera consulta.

Y reveló un dato relevante: una cobertura comparable en un modelo tradicional costaría un 30% más. Además, cerca de la mitad de sus beneficiarios se realizó algún examen preventivo gratuito durante el año anterior. Su ambición es llegar al 60% o 70% de participación activa en prevención durante la próxima década.

La segunda gran oportunidad está fuera de Santiago. Grebe explicó que en regiones el principal problema no es la falta de demanda, sino la falta de oferta médica. Andes Salud ha respondido con inversiones en equipamiento e infraestructura: once resonadores, tres escáneres, tres PET-CT y dos equipos de radioterapia. La clave, sostuvo, es entender que la colaboración entre el sector público y privado permite alcanzar una escala que hace viables inversiones que antes parecían imposibles.

El ejemplo más gráfico está en Ancud, donde la red cuenta con un resonador que evita a muchos pacientes tener que viajar fuera de Chiloé para realizarse un examen.

Y aquí entra la inteligencia artificial (IA), con una promesa que ya empieza a materializarse. Grebe contó que nuevas herramientas permiten reducir de 40 a 20 minutos el tiempo de una resonancia magnética, aumentando la capacidad de atención y ayudando a ofrecer precios más accesibles.

Guimpert explicó que Esencial está incorporando IA en procesos administrativos para liberar tiempo y mejorar la atención personalizada. Said puso el necesario contrapeso: la tecnología debe evaluarse por sus resultados y costo-efectividad, porque hacer más exámenes no necesariamente significa entregar mejor salud.

Otro espacio para innovar está en las empresas y la prevención laboral. Los panelistas coincidieron en que los empleadores pueden jugar un papel mucho más activo, facilitando chequeos, promoviendo hábitos saludables y reduciendo enfermedades que terminan traduciéndose en ausentismo y mayores costos.

Pero también advirtieron que estos beneficios deben llegar más allá de las grandes compañías y los ejecutivos. La prevención no puede ser un privilegio de quienes tienen más tiempo y recursos.

Quedan obstáculos importantes. Grebe advirtió que los retrasos en los pagos del sistema público amenazan la sostenibilidad de la colaboración con las clínicas privadas.

Said cuestionó que la política sanitaria siga atrapada en soluciones de corto plazo.

Y Guimpert pidió avanzar hacia seguros más simples, transparentes y fáciles de comparar. Son desafíos distintos, pero apuntan a una misma dirección: mejores incentivos, financiamiento oportuno y una mirada de largo plazo.

El mensaje que dejó la Cumbre es que el envejecimiento no tiene por qué ser solamente un problema fiscal o sanitario. También es una oportunidad para invertir, innovar, desarrollar servicios y construir un sistema más eficiente.

Las soluciones empiezan a aparecer: médicos de cabecera, prevención, integración público-privada, tecnología aplicada con criterio y más inversión regional. La salud que viene no se trata simplemente sobre vivir más años, sino de encontrar la forma de vivirlos mejor y hacer que esa posibilidad llegue a más chilenos.