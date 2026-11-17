En 1969, el gran Claude Chabrol realizó un thriller construido desde la sutileza, en torno a un hombre que comienza a sospechar que su esposa le es infiel y decide contratar a un investigador para averiguar quién es la persona con la que ella podría estar saliendo. Desde un tono hitchcockiano (no por nada se le consideraba el Hitchcock de la Nouvelle Vague), el foco de la película está puesto en la obsesión masculina por la infidelidad y en la progresiva degradación psicológica que esta sospecha provoca.

Posteriormente, en 2002, Adrian Lyne realizó una adaptación más comercial de la historia, Infidelidad,orientada hacia el deseo femenino y el thriller erótico, con un enfoque mucho más carnal. La película sigue algunas de las obsesiones recurrentes del cine de Lyne: los conflictos conyugales, las traiciones sentimentales y la sexualidad entendida desde el deseo más primitivo. Aunque funciona bien y es una de las obras más logradas de su director, quizás lo que más destaca es la impresionante interpretación de Diane Lane, que le valió una nominación al Oscar.

Por su parte, Andrei Zvyagintsev traslada el universo de Chabrol hacia un estilo frío y sombrío, de ritmo lánguido, conectando el conflicto íntimo con las estructuras de la burocracia política rusa. El resultado es un cine incómodo y brutalmente violento desde las estructuras sociales. La historia sigue a Gleb, un exitoso ejecutivo que vive junto a su esposa Galina y su hijo en una ciudad de provincias.

Su vida acomodada comienza a desmoronarse cuando debe enfrentarse a dos conflictos simultáneos. Por un lado, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, las autoridades le exigen entregar a algunos de sus empleados para ser enviados al frente de batalla, poniendo en jaque tanto su posición laboral como sus convicciones personales. Por otro, su vida familiar se ve amenazada por una creciente sospecha de infidelidad: Gleb comienza a obsesionarse con la posibilidad de que su esposa mantenga una relación extramatrimonial.

El cine del director ruso nunca ha sido particularmente amable con sus espectadores. Sus películas retratan conflictos familiares desgarradores, atravesados por la corrupción del alma y de las instituciones políticas. Inspirado, en cierto sentido, por el existencialismo de Dostoievski y con ecos visuales de Tarkovski, su cine rara vez busca una redención moral para sus personajes.

Por el contrario, se instala en una frialdad ambigua, de resonancias bressonianas, donde la culpa, la indiferencia y la degradación humana conviven sin ofrecer respuestas tranquilizadoras. Sus películas funcionan como parábolas sociopolíticas construidas desde la cotidianeidad familiar, siempre amenazada por la burocracia estatal, la corrupción y la ausencia de empatía. Obras extraordinarias como El regreso, Leviatán y Loveless dan cuenta de la calidad y la potencia de su mirada cinematográfica.

Minotauro, al igual que el resto de su filmografía, representa mundos moralmente corrompidos, atravesados por la violencia psicológica y por la fuerza de aquello que permanece fuera de campo. En su cine, lo que no vemos posee tanto peso dramático y moral como aquello que aparece en pantalla. La guerra, la maquinaria estatal que envía a los hombres al frente y las verdaderas motivaciones íntimas de los personajes constituyen una presencia fantasmal que tensiona cada plano desde sus márgenes. Todo está construido desde la insinuación, desde aquello que permanece oculto, incluso la introspección y los sentimientos de sus personajes.

Al trasladar La mujer infiel a la Rusia de 2022, Zvyagintsev recupera aquella violencia y la hipocresía burguesa que Chabrol diseccionaba con su habitual ironía entomológica, pero las inscribe en un contexto donde la complicidad trasciende el ámbito conyugal y social para adquirir una dimensión existencial y política. Y creo que el director consigue algo que pocas veces ocurre en el cine y que, por lo general, termina en fracaso: realizar una película incluso mejor que su original, y eso que la de Chabrol es una verdadera joya.

Zvyagintsev no busca reproducir el tono ni el ritmo de Chabrol, sino apropiarse de su estructura dramática para dotarla de una política mucho más profunda. Mientras el cineasta francés exploraba la ambigüedad moral y la ironía incisiva de la burguesía francesa de finales de los años sesenta, Zvyaguintsev convierte esa misma premisa en una tragedia sobre la parálisis ética y la complicidad individual bajo un régimen autoritario como el de Putin.

Al inscribir el conflicto íntimo de sus personajes en un contexto bélico, corrupto y opresivo, la película alcanza una densidad dramática que no solo amplía los alcances del material original, sino que también consigue trascender el mero ejercicio de adaptación u homenaje.

Al igual que en Leviatán, donde la figura del monstruo bíblico funcionaba como una representación del Estado que devora, aplasta y tritura al individuo, en Minotauro el director recurre al mito griego del laberinto de Creta para construir una alegoría que opera en tres niveles complementarios.

En primer lugar, el laberinto representa la complicidad y el autoengaño moral. En el relato mitológico, el Minotauro habita en el centro de una construcción concebida para impedir que cualquiera encuentre la salida. En la película, esa arquitectura adquiere una dimensión ética: Gleb es un empresario acomodado que pretende conservar una posición de falsa neutralidad y mantener las manos limpias mientras negocia con las autoridades la entrega de sus propios trabajadores al frente de batalla. Cada decisión que toma para preservar sus privilegios y su estabilidad doméstica termina hundiéndolo aún más en un entramado de responsabilidades del que ya no puede escapar.

En segundo lugar, la figura del Minotauro remite a la bestia que habita en el núcleo de la intimidad. Hacia el exterior, Gleb proyecta la imagen de un hombre civilizado, racional y exitoso. Sin embargo, la sospecha de la infidelidad de Galina hace aflorar una naturaleza posesiva, violenta y primitiva. La amenaza, por tanto, no procede de una fuerza exterior que irrumpe en el espacio doméstico, sino de un fondo oscuro que permanece latente en sus conflictos matrimoniales y en su propia conciencia moral.

En última instancia, el título condensa esta paradoja trágica: Gleb cree estar buscando una salida del laberinto que le permita salvar su matrimonio, conservar su posición social y proteger su mundo privado, sin advertir que, durante ese recorrido, él mismo ha terminado por encarnar al monstruo que devora todo aquello que lo rodea.

La hipocresía burguesa sumergida en la corrupción política, las distancias emocionales que atormentan a sus personajes y una atmósfera en la que todo es matizado y sutil, resulta profundamente perturbador. Zvyagintsev comprende que los sistemas autoritarios no se sostienen únicamente mediante la fuerza ejercida desde arriba, sino también gracias a una red de pequeñas concesiones, cómodos silencios y apatía que forman parte de la vida cotidiana.

La violencia no aparece necesariamente como un espectáculo melodramático de conflictos matrimoniales, sino como un cambio imperceptible en un gesto de indiferencia, en un trámite administrativo que termina sellando el destino de alguien o en la facilidad con que los poderosos consiguen desentenderse de sus responsabilidades. El director filma el derrumbe moral sin estridencias.

La película es también el retrato de una Rusia corrupta, donde el poder económico y las conexiones políticas permiten que quienes ocupan posiciones privilegiadas puedan eludir las consecuencias de sus propios actos con apenas un par de llamadas. Una sociedad donde la impunidad no constituye una excepción, sino parte del funcionamiento cotidiano del sistema.

Zvyagintsev vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes cineastas del siglo XXI y despliega toda su fuerza artística. Se trata de un cine que desconfía de las retóricas oficiales, que observa las cicatrices históricas y morales del espacio postsoviético sin nostalgia y que utiliza el realismo de manera fría y mordaz para exponer la fragilidad ética de las sociedades contemporáneas frente al poder.

Sin duda, una de las grandes películas del año.