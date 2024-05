Diputado Sulantay: “El Gobierno no se interesó” en prohibir que hinchas sancionados viajen a EE.UU.

Un grupo de diputados de la UDI solicitó a Estados Unidos que prohíba el ingreso a ese país de hinchas chilenos que viajen con motivo de la Copa América y que estén sancionados por violencia en los estadios. La solicitud fue hecha a través de una carta enviada al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y busca evitar que escalen los hechos delictuales protagonizados por chilenos, que pueden poner en riesgo la continuidad del programa Visa Waiver.

La preocupación de los diputados gremialistas Marco Antonio Sulantay y Cristóbal Martínez, ambos integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara, es porque los delitos cometidos por chilenos en Estados Unidos han aumentado, lo que ya ha generado que voces desde ese país estén pidiendo que se suspenda el programa. Y esto puede aumentar, considerando que, dentro de los delitos que se castigan con la no entrega de la visa, está el de violencia en los estadios.

Según cifras oficiales del Ministerio del Interior y Estadio Seguro, en la actualidad hay aproximadamente 870 prohibiciones judiciales vigentes, mientras que las personas privadas del derecho de admisión están sobre las 5.400. Este último castigo es una sanción administrativa que impone cada club cuando identifica a los responsables de los desórdenes en estadios.

En conversación con El Mostrador, el parlamentario Marco Antonio Sulantay se refirió a esta iniciativa, que espera tenga buenos resultados.

-¿Cómo surgió la iniciativa de enviar esta carta a Estados Unidos sobre esta materia? ¿Buscó más firmas y se negaron?

-La iniciativa data desde fines de 2022 y fue presentada en un proyecto de ley de mi autoría que en su momento no alcanzó a ponerse en tabla y, más tarde, tampoco fue considerado por el Ejecutivo, junto a otras propuestas, como por ejemplo el castigo al racismo y la xenofobia, en la tramitación de la actualización de la Ley 19.327 sobre Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional, conocida comúnmente como “ley contra la violencia en los estadios”. Sin embargo, durante la discusión de la norma señalada, la presenté como indicación, pero como el Ejecutivo no la patrocinó, no obtuvo los votos oficialistas y se perdió. Como anécdota quedará el hecho de que, a los pocos días de no ser considerada la indicación en cuestión, se produjeron graves hechos de violencia en Mendoza, Argentina, protagonizados por hinchas violentos de Colo Colo en el marco de la Copa Libertadores. Si esta idea hubiese sido ley vigente, lo más probable es que muchos de esos delincuentes “disfrazados” de barristas no hubiesen podido salir de Chile.

-Los que han reclamado por los delincuentes chilenos no han sido representantes del Gobierno de Estados Unidos sino que un grupo, encabezado por algunos sheriffs, como el del condado de Oakland, Michigan. ¿Crees que la carta que enviaron tendrá éxito, considerando este punto?

-Creo que es errado hacer un análisis de este tema desde la realidad norteamericana. Lo correcto es ser proactivos desde nuestro contexto, tomando en cuenta lo que sucede en Chile, para evitar que los problemas que tenemos en los estadios locales se repliquen en un país amigo en el marco de un torneo internacional de suma importancia. Me he jugado por completo por erradicar la violencia en los recintos deportivos. Sacar a los delincuentes y que vuelvan los verdaderos hinchas es mi objetivo. Por eso, no dejaré de hacer ninguna acción, ni desarrollar ninguna estrategia para conseguirlo. Incluso, tengo considerado solicitar una reunión con la embajadora de Estados Unidos para explicarle y exponerle mi intención. Tengo la convicción de que este tipo de acciones son valiosas y aportan a resolver el problema.

-¿Qué antecedentes manejan ustedes, como integrantes de la Comisión de Deportes, en esta materia? ¿Tienen identificados –con nombre y apellido– a los potenciales hinchas chilenos que están sancionados por violencia en los estadios acá y que pueden viajar a EE.UU. a apoyar a la selección?

-La información de aquellas personas a las cuales se les ha aplicado el derecho de admisión la poseen los clubes del fútbol chileno. Respecto a los hinchas sancionados por “violencia en los estadios”, esta es una materia que no está en nuestras atribuciones. Insisto, al Gobierno del Presidente Gabriel Boric no le interesó este tema que creo es relevante. Por eso nuestra insistencia es con el Gobierno norteamericano, que es sumamente riguroso con los temas de su seguridad nacional.

-¿Crees que van a ignorar estos antecedentes y los dejarán pasar al país?

-Todos los días nos enteramos acerca del actuar delictual de bandas integradas por chilenos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces algo puede fallar en el control y en la aplicación de una medida de arraigo eventualmente aplicada a un delincuente. En lo personal, creo que mantener la opción de acceder a la Visa Waiver es un beneficio demasiado importante como para ponerlo en riesgo por algunos delincuentes que han tomado la decisión de vivir o mal vivir como barristas. A los parlamentarios siempre se nos critica porque reaccionamos después que el problema o el hecho está consumado. Bueno, acá estamos siendo proactivos, al hacer una solicitud muy simple pero de mucha importancia: que Estados Unidos conozca el listado de personas condenadas por violencia en los estadios y, además, de aquellas a las cuales no se les permite ingresar a los recintos deportivos debido a su mal comportamiento.

-¿Corre riesgo actualmente el programa Visa Waiver tras la realización de la Copa América?

-La obtención de la Visa Waiver fue esfuerzo de seriedad de varios gobiernos. Por eso preocupa que cada cierto tiempo autoridades policiales y políticas de Estados Unidos planteen reclamos respecto al accionar de bandas chilenas que operan en el país del norte. No quisiera que durante la disputa de la Copa América se produjeran actos delictuales, desórdenes o desmanes, tal como ocurrió en Brasil durante el Mundial de 2014, cuando cientos de personas sin entrada reventaron los accesos al estadio Maracaná para ingresar. Probablemente no todos quienes participan en actos de esta naturaleza están condenados por violencia en recintos deportivos, pero sí muchos otros, a quienes se les ha aplicado el derecho de admisión, son potenciales “hinchas indeseados”. Por eso, insisto, es mejor ser proactivos que dar explicaciones bochornosas.

-¿Se han comunicado con el Gobierno o con el plan Estadio Seguro, solicitando cooperación en esta materia?

-No. Como lo dije antes, el Gobierno no se interesó en este tema ni antes ni durante la tramitación de la actualización de la ley contra la violencia en los estadios. Al parecer, para las autoridades es más fácil poner a trabajar al “ministerio de las disculpas” que adelantarse a los conflictos.