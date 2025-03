Pese a resultados y presión por su salida: Milad confirma que Gareca sigue al mando de La Roja

Ricardo Gareca continuará como entrenador de la selección chilena, confirmó este viernes el presidente de la ANFP, Pablo Milad, tras una reunión con el directorio y el cuerpo técnico. La decisión se tomó pese al bajo rendimiento de la “Roja”, que ocupa el último lugar en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

“Gareca continúa. No hay ningún tipo de renuncia. Mostró las ganas de seguir”, afirmó Milad a la salida de la ANFP, afirmando que la continuidad del argentino no responde únicamente a factores económicos, sino a la convicción de que el equipo puede mejorar. “Él mostró mucha confianza en lo que podía hacer en la fecha venidera, aunque las estadísticas no nos avalan“, agregó.

Gareca, quien dirigirá al menos en la próxima doble fecha ante Argentina y Bolivia, enfrentó rumores sobre su salida e incluso se especuló con un acuerdo de indemnización. Sin embargo, Milad desmintió estas versiones: “Los contratos son para cumplirlos. Va relacionado lo contractual con lo monetario”.

“Planificamos lo que viene y son fechas muy difíciles. Históricamente hemos sacado puntos en Bolivia, pero ante Argentina solo tenemos un triunfo. Vamos a agotar todas las posibilidades de sacar adelante estos partidos y tener buenos resultados. No podemos ahora bajar los brazos”, añadió el timonel.

En esa línea, el presidente de la ANFP afirmó que en ningún momento le pidieron la renuncia: “Queríamos saber como estaba. Hubo muchos comentarios, pero él nunca pensó en irse. Las responsabilidades se analizan después. Nuestra misión es disminuir las variables y traer al técnico que más creemos que puede a andar bien”.

El timonel de la ANFP también defendió la gestión de Gareca, destacando el buen desempeño del equipo ante Ecuador, pese al empate sin goles. “La Selección no jugó mal. Tuvo un primer tiempo muy bueno, que no veíamos hace mucho tiempo, ante un rival que va segundo”, señaló.

Pese a las críticas por los malos resultados —solo una victoria en 11 partidos oficiales—, Milad justificó la continuidad del técnico argumentando la falta de alternativas viables. “Con la renuncia de Gareca, la pregunta era: ¿quién va a aceptar dirigir cuatro partidos en estas Eliminatorias, que son tan complejas?”.

Gareca, por su parte, expresó su compromiso: “Yo tengo toda la energía para seguir, no tengo ningún problema. Estoy contento, no me gustaría dejar el cargo en estos momentos”.

“Yo creo que estamos en una posición súper incómoda, tenemos que seguir trabajando, pensando en la Selección, en los muchachos jóvenes que vienen para el futuro, con proyecciones de ir a Europa, y eso tenemos que fortalecerlo de la mejor forma”.