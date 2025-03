Todos son responsables

Chile está fuera del Mundial, aunque el discurso de muchos es seguir aferrándose a la calculadora. Gareca no dio el ancho. No fue capaz de enmendar el rumbo del equipo, mostrando poca o nula capacidad de innovar o gestionar cambios en las formaciones o durante los partidos. Todo lo que pensamos sobre la opción de reencontrar al Gareca de Perú, lamentablemente eso no se gestó jamás.

No tiene ningún sentido que Gareca siga, más allá del contrato que existe. Pero no es el único responsable de toda esta debacle.

Los jugadores tampoco han demostrado un nivel competitivo. Eso pasa porque la gran mayoría de los seleccionados por Gareca están jugando en equipos de menor tono. Y eso se nota mucho al momento de disputar frente a otras selecciones, que cuentan con sus exponentes en ligas y equipos de primer orden.

Si bien es cierto, Gareca no vino a realizar el manoseado recambio, a él se le trajo para intentar clasificar al Mundial con más cupos de la historia y del cual estamos fuera. No tiene más sentido que siga al mando de la Roja. Su 19% rendimiento habla por sí solo.

Pero además tuvo el descaro, tras el empate con Ecuador, de pedir quedarse y querer iniciar un nuevo proceso, alejado de la realidad de su desempeño bajo y triste en la selección.

Sin embargo, la tercera pata de esta hecatombe es la dirigencia del fútbol chileno, donde tienen la patudez de refugiarse en una frase desafortunada “ustedes el medio, pedían a Gareca y si hubiésemos traído a otro técnico, nos estarían criticando por no traer a Gareca”.

Entonces, si la lógica de mesa de Quilín es escuchar al medio o a los hinchas para contratar al técnico de la Roja ¿Por qué no dejan entonces que el medio o los hinchas voten por quienes deberían dirigir el fútbol chileno? ¿Cuál será el argumento sólido para buscar a Gareca…estaban convencidos?

Todo está mal. Reitero: cuando se anunció a Gareca, el 90% del mundo futbolero coincidía que era el indicado. No obstante, no funcionó. Seguramente, el tema económico es muy de peso para las alicaídas arcas de la ANFP, teniendo en cuenta el contrato del argentino, pero uno espera y desea ver una conducción más activa y no tan pasiva. Muchos hablan de lo que no hace Gareca y nadie se atrevió a apurarlo y exigirle.

Por eso todos son responsables.