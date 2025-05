No hay margen para Colo Colo: con hinchas pese a sanción, enfrenta a Fortaleza por Copa Libertadores

Colo Colo enfrenta este martes 6 de mayo a Fortaleza en el Arena Castelão por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Los albos, últimos con solo dos puntos, necesitan imperiosamente ganar o al menos empatar para mantenerse en la pelea por avanzar en el torneo.

El encuentro se desarrolla en un contexto de alta tensión. Pese a la sanción de Conmebol que prohíbe la presencia de hinchas colocolinos en partidos de local y visitante, fanáticos albos adquirieron entradas y viajarán al estadio.

Thiago Ayres, director de operaciones de Fortaleza, explicó que no pueden negar el acceso por nacionalidad, pero advirtió que los asistentes no podrán portar elementos alusivos a Colo Colo: “De no respetarse, serán detenidos por la policía militar brasileña”, afirmó. Además, el club anunció que no habrá más venta de entradas para controlar la afluencia de hinchas.

Colo Colo, mediante un comunicado, llamó a sus hinchas a respetar las disposiciones de Conmebol y la autoridad local, subrayando que no tiene injerencia en la venta de entradas.

En paralelo, la llegada de los barristas chilenos ha generado incidentes. La noche previa al partido, un “hotelazo” con bengalas y fuegos artificiales interrumpió el descanso del plantel chileno, con una chispa que alcanzó al defensor Alan Saldivia, sin consecuencias graves.

En lo futbolístico, Jorge Almirón optará por un cambio de esquema, alineando a Brayan Cortés; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Sebastián Vegas; Mauricio Isla, Esteban Pavez, Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda; Claudio Aquino y Javier Correa. El equipo llega golpeado tras una pobre actuación en el Campeonato Nacional, donde cayó 1-0 ante Deportes Limache y se encuentra en el undécimo lugar de la tabla.

Fortaleza, tercero del grupo con cuatro puntos, también necesita sumar para mantenerse en carrera. Liderado por el chileno Benjamín Kuscevic en la defensa, el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda busca mejorar su rendimiento tras empatar sus últimos cuatro partidos. La oncena probable incluye a João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, David Luiz, Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha, Leandro Martínez; Pikachu, Breno Lopes y Juan Martín Lucero.

El partido, programado para las 20:30 horas de Chile, será transmitido por Chilevisión, Disney+ Premium y ESPN Premium.