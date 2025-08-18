Campeonato Nacional: Coquimbo Unido líder en solitario tras derrota de la U y UC hunde a Colo Colo

La fecha 20 del Campeonato Nacional 2025 dejó a Coquimbo Unido como puntero exclusivo con 47 puntos, tras vencer 2-1 a Everton. El cuadro aurinegro le sacó nueve de ventaja a Universidad de Chile, que cayó 1-3 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

El encuentro estuvo marcado por el gol de Eduardo Vargas, el primero en su regreso al fútbol chileno, justamente frente a su exequipo. Con este resultado, los azules quedaron con 38 puntos, mientras que Audax se reenganchó en la pelea con 37, instalándose tercero.

En el Monumental, Colo Colo vivió un papelón al perder 1-4 ante Universidad Católica. Los cruzados aprovecharon los errores del arquero Fernando De Paul, responsable en tres de los goles, para sellar una victoria categórica.

El técnico albo Jorge Almirón reconoció tras el partido que buscará un acuerdo para dejar la banca, en medio de la crisis que tiene al “Cacique” noveno con 27 puntos y fuera de la zona de copas internacionales. La UC, en cambio, llegó a 30 y con confianza plena antes de inaugurar el próximo sábado el nuevo Claro Arena.

En la parte baja, Unión Española y Deportes Iquique igualaron 2-2 en Santa Laura, duelo clave entre colistas marcado por un polémico penal cobrado a favor de los nortinos por el juez Felipe González.

La fecha también estuvo marcada por fallos arbitrales en otros encuentros, como el gol legítimo anulado a La Serena frente a La Calera, corregido solo tras la intervención del VAR.

En otros resultados, Palestino perdió terreno en la parte alta tras caer ante Ñublense; O’Higgins superó por la mínima a Cobresal y Huachipato goleó 4-0 a Deportes Limache.