Azul Azul entrega listado de los 19 heridos en incidentes con Independiente: hay uno grave

Azul Azul informó el listado de las 19 personas heridas en los incidentes ocurridos en Avellaneda, que obligaron a suspender el partido entre Universidad de Chile e Independiente por Copa Sudamericana.

El accionista mayoritario de la concesionaria, Michael Clark, confirmó que uno de los afectados está en riesgo vital tras lanzarse desde una gradería del Estadio Libertadores de América. “Hay una persona que está intubada, que está en el quirófano y ese es el más grave de todos. Es el de caída de altura”, dijo.

El hincha identificado como Gonzalo Alfaro se encuentra en cirugía y en condición crítica. Además, se reportaron dos personas apuñaladas y múltiples casos de politraumatismos. Clark indicó que recorrió tres hospitales y descartó, por el momento, la existencia de fallecidos.

En total, se consignaron 12 lesionados en el Hospital Fiorito, entre ellos Alfaro y Brayan Martínez (apuñalado), además de pacientes con fracturas y traumatismos; 4 en el Hospital Wilde, todos con politraumatismos; y 3 en el Hospital Presidente Perón, incluyendo a Diego Montero (apuñalado en el tórax y con traumatismo de cráneo).

Asimismo, se confirmó que 97 hinchas fueron detenidos por los desórdenes registrados en el estadio. La investigación quedó a cargo de las autoridades argentinas y se mantiene seguimiento del estado de los heridos.

Listado de heridos:

Reporte del Hospital Fiorito de Avellaneda.

Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.

Jaime Mora, cirugía por fractura.

Pablo Mora, politraumatismo.

Brayan Martínez, apuñalado.

Ignacio Castro, sutura en la cabeza.

Diego Trujillo, politraumatismo.

Sebastián Aliste, politraumatismo.

Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu, politraumatismo.

Carlos Mesa, politraumatismo.

Román Silva, politraumatismo.

Victoria Neira, politraumatismo.

Reporte del Hospital Wilde

Joaquín Vaina, politraumatismo.

Rubén Torres, politraumatismo.

José Acuiada, politraumatismo.

Patricio Valenzuela, politraumatismo.

Reporte del Hospital Presidente Perón