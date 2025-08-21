Presidente de Independiente se lava las manos: pide que se castigue a la U por incidentes

El presidente de Independiente de Avellaneda, Néstor Grindetti, responsabilizó directamente a Universidad de Chile por los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América, que terminaron con 19 heridos y más de 90 detenidos, y pidió a la Conmebol sancionar al club chileno.

En conversación con TyC Sports, el dirigente sostuvo que “lo de hoy fue lamentable, los simpatizantes de La U nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una violencia inusitada, absolutamente injustificada”.

Más preocupado por el desenlace deportivo que por la tragedia vivida en el estadio, Grindetti adelantó que Independiente ya inició conversaciones con la Conmebol. “Vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Acá está claro el comienzo del problema y la continuidad con un solo público. Hay 90 detenidos que son simpatizantes de La U. Hay un claro responsable, es evidente”, afirmó.

El mandamás del “Rojo” insistió en que el club argentino no tuvo responsabilidad alguna en los hechos y que exigirá que el castigo recaiga en la U. “Acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente. La gente de seguridad, de Conmebol y de La U, si se pone una mano en el corazón, hay un claro responsable acá, que es la gente de La U”, sentenció.