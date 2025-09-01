Campeonato Nacional: el líder Coquimbo Unido imparable y Colo Colo derrota a la U en el Superclásico

La fecha 22 del Campeonato Nacional cerró con Coquimbo Unido consolidado como sólido líder, tras vencer 0-1 a Huachipato en Talcahuano con gol del panameño Cecilio Waterman.

El equipo “pirata” sumó su décimo triunfo consecutivo y amplió a 14 puntos la ventaja sobre sus perseguidores, justo antes del receso por la última doble fecha de Clasificatorias.

En el Superclásico 198, Colo Colo superó por la mínima a Universidad de Chile con anotación de Vicente Pizarro, resultado que complicó a los azules en la lucha por acercarse al puntero.

En contraste, Palestino se convirtió en nuevo escolta con 39 puntos, luego de vencer 1-2 a Unión La Calera con un penal de Junior Arias en el minuto 89, extendiendo la mala racha de los “cementeros” a nueve partidos sin ganar.

Universidad Católica mantuvo el invicto en su nuevo estadio, el Claro Arena, al imponerse 2-1 a Cobresal gracias a un autogol de José Tiznado.

En Rancagua, O’Higgins celebró en su regreso al Estadio El Teniente con un 3-2 sobre Audax Italiano, que sigue mostrando irregularidad.

En la zona baja, Everton venció 3-1 a Deportes La Serena y tomó aire en la medianía de la tabla.

Deportes Iquique, último, logró una remontada 2-1 frente a Limache en el Tierra de Campeones y quedó a solo cuatro puntos de su rival directo.

Además, Unión Española sorprendió con un 1-2 a Ñublense en Chillán, cortando su mala racha y quedando a un paso de salir del descenso.

El campeonato entra en receso con Coquimbo Unido firme en la cima y con la lucha por los cupos internacionales y la permanencia más encendida que nunca.