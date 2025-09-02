Mundial Sub-20 en Chile: fechas, sedes, grupos, entradas y dónde ver todos los partidos

A menos de un mes para el inicio del Mundial Sub-20 de la FIFA™, Chile se prepara para la llegada del torneo juvenil de fútbol más importante del mundo, que se disputará en el país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

DIRECTV transmitirá todos los partidos del torneo en DSPORTS, su señal deportiva, la cual está disponible en el servicio de TV satelital; en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO; y también en la plataforma Prime Video, de Amazon.

De los 52 encuentros, 38 serán en exclusiva, incluyendo encuentros clave como Marruecos vs. España, Francia vs. Sudáfrica y España vs. Brasil. La transmisión incluirá análisis tácticos y entrevistas exclusivas, entre otros contenidos especiales. La transmisión será a través de DSPORTS (canales 610 y 1610 HD) y DGO.

Formato

El campeonato reúne a 24 selecciones, que disputarán la copa en seis grupos de cuatro equipos. Avanzan a octavos de final los dos primeros de cada grupo más los cuatro mejores terceros lugares.

La distribución continental es la siguiente: Sudamérica (5 plazas, incluyendo Chile como anfitrión), Europa (5), África (4), Asia (4), Concacaf (4) y Oceanía (2).

Sedes

Los partidos se jugarán en cuatro ciudades principales: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca. Los estadios son los siguientes: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (con capacidad para 48 mil personas), Estadio El Teniente (14 mil personas), Estadio Elías Figueroa Brander (20 mil personas) y Estadio Fiscal – Bicentenario 16 mil personas).

Grupos: del grupo de la muerte al más accesible

El Grupo C (Brasil, México, Marruecos y España) es considerado el más competitivo y exigente del torneo ya que reúne a varias potencias juveniles de alto nivel.

Por otra parte, el Grupo B (Corea del Sur, Panamá, Paraguay y Ucrania) es visto como el más equilibrado y/o accesible.

Entradas y precios

El costo de los tickets individuales parte desde los CLP 4.000 para adultos y CLP 3.000 para niños, mayores de 65 años y personas con movilidad reducida. Los menores de 3 años acompañados, entran gratis. Para semifinales y final, los valores comienzan en CLP 5.000.

La cuna de las estrellas mundiales

Este torneo juvenil fue históricamente una vitrina de talentos en la que dieron sus primeros pasos futuras figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Paul Pogba y Erling Haaland, antes de consagrarse en los clubes más grandes a nivel mundial.

En Chile, se puede destacar entre otros la participación de Marcelo Salas en 1993 y de Mauricio Isla, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel que lograron el tercer puesto en 2007 y formaron parte de la Generación Dorada, campeona de América en 2015 y 2016.

Entre los futbolistas que probablemente llegarán al torneo, con proyección internacional, se destacan: Claudio Echeverri (Argentina), Franco Mastantuono (Argentina), Neiser Villarreal (Colombia) y Pedrinho (Brasil).

Tour del Trofeo

La gira del trofeo del Mundial Sub-20 de la FIFA™ comenzará el 2 de septiembre en Rancagua y recorrerá las localidades de Ñuñoa, Puerto Williams, La Tirana, Pozo Almonte, Talca, finalizando el 23 de septiembre en Valparaíso. Esta iniciativa, que precede al torneo permitirá a los seguidores fotografiarse junto al trofeo y a la mascota oficial, Vito.

Vito, la mascota del torneo

Vito, la vizcacha elegida como mascota oficial del Mundial Sub-20 de la FIFA™, encarna el espíritu del torneo y de Chile. Se trata de un carismático roedor, originario de Sudamérica y autóctono de Chile (con rasgos similares a un conejo o chinchilla), que fue bautizado como Vito por su energía y vitalidad (el nombre procede del latín “vita”, que significa vida). Vito fue pensado como un símbolo de sociabilidad, hospitalidad y pasión, cualidades que reflejan la identidad chilena, proyectando un mensaje de pertenencia y calidez para los aficionados de todo el mundo.

Programación