Milad insiste en tentar a Pellegrini para La Roja: “Las canchas que tenemos son al nivel de Europa”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, manifestó su deseo de que Manuel Pellegrini asuma como técnico de la Selección Chilena, destacando las condiciones actuales de infraestructura.

“Manuel es un gran profesional, ha demostrado con creces que es el mejor técnico de Chile. Tengo mucho respeto por él, sería un halago que viniera (…) Es una decisión de él, acá tiene las puertas abiertas siempre”, afirmó en entrevista con The Clinic.

El dirigente insistió en que el entorno de trabajo de la selección ha mejorado sustancialmente. “De lo que era el entorno de la selección, la infraestructura que tenemos es de primer nivel. Pinto Durán se ha renovado completo, está el Complejo José Sulantay. Es un ambiente laboral según los requerimientos de alto estándar. No tenemos los complejos de Europa, pero las canchas que tenemos hoy son al nivel de Europa”, señaló.

Milad también mencionó que la Federación de Fútbol dispondrá de 3 millones de dólares para la nueva infraestructura en Quilín y adelantó que buscará reunirse con Pellegrini: “Me gustaría hablar con él y preguntarle qué es lo que quiere (…) La decisión final no la tomo yo, es una comisión con el gerente deportivo, el staff y asesores externos”.

Gestión y críticas

El presidente de la ANFP enfrenta críticas por los magros resultados deportivos y las dificultades económicas heredadas de gestiones anteriores. “Ha sido una etapa muy complicada. Hemos tenido que asumir responsabilidades de directorios anteriores, con una ANFP desestructurada desde lo organizacional. En 2024 por fin tenemos un patrimonio positivo después de 20 años, son 9.800 millones de pesos (…) Desde la organización interna, control interno, hemos mejorado una barbaridad”, defendió.

Además, Milad reconoció falencias en la formación juvenil: “El 80% de las jugadoras que fueron al Mundial Sub 17 Femenino de la India en 2022 ya no juegan. Ahí es donde los clubes están al déficit. No se puede esperar tener una ‘Generación Dorada’ sin trabajo”.

Para abordar este problema, aseguró que están trabajando junto al Ministerio de Educación y al INAF en un plan de reestructuración que permita mejorar la formación y cobertura de entrenadores en todo Chile.

Finalmente, Milad se refirió a la eventual incorporación de Iván Zamorano como gerente de selecciones: “Tiene vasta experiencia. Es un buen nombre, tenemos una relación muy estrecha. Cuando la Sub 20 jugó con Qatar en Madrid, él fue a darle una charla a los chicos”, señaló.