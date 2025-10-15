Colo Colo vs Deportivo Cali: hoy juegan la semifinal de la Copa Libertadores de América Femenina

Hoy a las 16 pm juega la semifinal de la Copa Libertadores Femenina, Colo Colo y Deportivo Cali. La cita tendrá lugar en el Estadio Florencio Sola de Argentina.

El equipo llega hasta esta instancia sin ningún gol en contra. La arquera Ryann Torrero, de nacionalidad chilena-estadounidense, valoró participar en la copa continental y lo considera algo importante para el club: “Es buenísima esta oportunidad, vamos a aprovechar a full este sueño”.

Sobre la preparación que tuvieron para el enfrentamiento contra el equipo colombiano, comentó que “era un entrenamiento duro, enfocado en los detalles. Un partido como el de hoy pasa mucho por los detalles, pero salimos con buenas sensaciones y mente positiva. Hay que demostrar en la cancha”.

La arquera considera a la escuadra colombiana como un contrincante difícil, sin embargo, el equipo chileno ha trabajado y está listo para el enfrentamiento. “Son copas con harta competencia. Deportivo Cali es un equipo muy físico, inteligente, planifica bien y tenemos todo el respeto por el rival, pero sabemos nuestra capacidad. Hoy será durísimo, pero es como una semifinal y los dos equipos queremos eso”, dijo.

Finalmente, Torrero les dedicó unas palabras a los aficionados del equipo por el apoyo en la copa: “Muchas gracias por todo su apoyo, es fundamental. Es impresionante en todos lados y afuera del país tenemos la mayoría de los hinchas, cantan todo el partido, es hermoso. Son otro jugador peleando y luchando con nosotras. Necesitamos su apoyo y energía positiva”.

El partido será transmitido por Chilevisión y online lo podrás ver en la aplicación MiCHV y el servicio gratuito de Pluto TV.