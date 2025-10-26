La UC se queda con el Clásico Universitario y se acerca a la Libertadores tras vencer 1-0 a La U

En un Clásico Universitario cargado de tensión, Universidad Católica derrotó 1-0 a Universidad de Chile en el Claro Arena, consolidando su impecable campaña como local y dando un paso clave hacia la clasificación a la Copa Libertadores. El gol de Alfred Canales, en el minuto 72, selló una victoria trabajada, con la que los cruzados sumaron su séptimo triunfo consecutivo.

El duelo llegaba marcado por los contextos opuestos de ambos equipos. La UC, en racha ascendente, exhibía confianza y solidez con Daniel Garnero al mando. La U, en tanto, venía de igualar heroicamente ante Lanús por la Copa Sudamericana y su técnico Gustavo Álvarez decidió reservar a varios titulares pensando en la revancha del jueves.

El primer tiempo fue de dominio cruzado. La presión alta de Jhojan Valencia y Eduard Bello desactivó la salida azul, mientras Gary Medel —de regreso en la oncena— impuso liderazgo hasta su expulsión posterior. A los 17’, Tomás Asta-Buruaga sacudió el palo izquierdo de Gabriel Castellón, y minutos más tarde Mena y Cuevas rozaron la apertura del marcador. La U, con un mediocampo impreciso, solo inquietó mediante Altamirano y Di Yorio, pero sin eficacia.

En el complemento, el partido se quebró. A los 52’, el VAR corrigió la amarilla a Medel por una roja directa tras una fuerte entrada sobre Di Yorio, dejando a los locales con uno menos. Pese a la ventaja numérica, la U no logró imponerse: su fútbol careció de profundidad y perdió a Assadi por lesión en el tramo final, una baja sensible para su duelo copero.

A los 72’, un desborde de Bello terminó con asistencia para Canales, quien definió cruzado ante la pasividad de la zaga rival. La U buscó el empate sin claridad, mientras Castellón evitó una caída mayor. El cierre fue tenso, con reclamos y roces, pero el marcador no se movió.

La UC celebró con su gente, ratificando el buen momento desde la llegada de Garnero y su favoritismo en la lucha por el Chile 2. En cambio, Universidad de Chile deberá recomponerse rápido: su gran desafío será en Argentina, donde definirá ante Lanús su paso a la final continental.