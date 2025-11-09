Universidad de Chile gana un 4-3 de infarto y sigue en la pelea por Copa Libertadores

Universidad de Chile sufrió, remontó y terminó festejando. En un duelo vibrante en el Estadio Santa Laura, los azules derrotaron 4-3 a Deportes Limache y mantuvieron viva la carrera por un cupo a la Copa Libertadores 2026.

El partido partió cuesta arriba para el local. A los 11 minutos, Bastián Silva silenció Santa Laura y apenas cuatro minutos después Facundo Pons estiró la ventaja para los tomateros, golpeando a una U irreconocible en el arranque.

🍅⚽💥Y este fue el primer golpe de Limache Bastián Silva quedó prácticamente sólo ante Gabriel Castellón, para un mano a mano que sorprendió a #LaU, en este #MatchdayDomingo.

La reacción azul comenzó a los 39 minutos, cuando Charles Aránguiz descontó desde el punto penal. Esa bocanada de aire cambió el libreto. Al inicio del complemento, Leandro Fernández igualó a los 46 y Javier Altamirano completó la remontada a los 56. Pero Limache no había dicho la última palabra: Pons volvió a aparecer a los 65 para el 3-3 parcial.

La montaña rusa continuó apenas dos minutos después. Fernández, en su tarde inspirada, anotó el 4-3 definitivo, cerrando un duelo cargado de errores defensivos y efectividad en ambas áreas.

👏🔥🔵 ¡Para que lo enmarques, Lea! Leandro Fernández se destapó en el Santa Laura y anotó una verdadera joya para #LaU. Una pausa con mucha clase y que terminó con una definición a lo crack en este #MatchdayDomingo.

Con el triunfo, la U se afirma en la cuarta posición con 48 puntos, quedando a solo dos del Chile 3 que hoy pertenece a O’Higgins. La próxima fecha será justamente ante los celestes, en Rancagua, en un duelo que promete clima de final.

Limache, en tanto, quedó antepenúltimo con 22 unidades, apenas un punto por encima de la zona de descenso, y enfrentará a Unión Española en otro choque clave para su permanencia.