Universidad de Chile preocupada por sanción de la CMF a Michael Clark por caso Sartor AGF

La histórica sanción aplicada por la CMF a ejecutivos de Sartor AGF —entre ellos Michael Clark, presidente de Azul Azul— encendió las alarmas en la Universidad de Chile. Clark recibió una multa superior a 2 mil millones de pesos y quedó inhabilitado para ejercer cargos directivos en entidades reguladas por la Ley 3538, categoría en la que se encuentra el club que administra al equipo universitario.

Ante este escenario, la rectora Rosa Devés reafirmó la inquietud institucional: “Nosotros llevamos mucho tiempo preocupados y lo hemos dicho. No nos gusta cómo se ha llevado el club, no nos parece que ha sido completamente transparente. Lo que estamos viendo ahora, esas preocupaciones se están respaldando de manera institucional”.

Devés subrayó que la Universidad siente “siempre la responsabilidad de defender nuestros valores, nuestra misión y nuestros símbolos”, y advirtió que “los símbolos hay que cuidarlos”. En esa línea, señaló que será necesario “revisar nuestro acuerdo”, con el fin de reforzar la protección de la institución frente a este tipo de situaciones.

La autoridad universitaria recalcó que cualquier definición se tomará colectivamente: “En la Universidad no mandamos instrucciones de nada. Conversamos, dialogamos, reflexionamos, conocemos bien los hechos, razonamos sobre ellos y lo vamos a hacer en conjunto”.