Juegos Bolivarianos: Team Chile rompe su propio récord y alcanza los 48 oros

En una jornada histórica, la delegación chilena en los Juegos Deportivos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025 batió este viernes su récord de medallas de oro en la historia de la cita multideportiva, al alcanzar las 48 preseas doradas. La marca supera las 44 unidades logradas en Trujillo 2013.

El equipo nacional, que ya tiene asegurados podios en rugby 7 y balonmano masculino para las próximas jornadas, sumó un total de 160 medallas (48 de oro, 56 de plata y 56 de bronce), ubicándose en el cuarto lugar del medallero general.

La cosecha de este viernes incluyó seis oros. En tenis de mesa, Tania Zeng se impuso en singles, mientras que el dúo de Sofía Vega y Álvaro Fuentes ganó en dobles mixtos. En pelota vasca, Magdalena Muñoz fue la mejor en paleta goma y la pareja de Renato Bolelli y Esteban Romero se colgó el oro en frontenis. Además, Cristóbal Boetto se coronó campeón en salto final general ecuestre, y las gemelas Trinidad y Soledad García lideraron el dueto en natación artística.

Cristóbal Boetto destacó al subir al podio en las cuatro pruebas ecuestres que disputó. Por su parte, las tenimesistas Zeng y Vega ampliaron su palmarés con más preseas en otras modalidades.

El medallero del día para Chile se completó con varias medallas de plata y bronce. En plata, destacaron Gabriel Morgan (golf) y las duplas de Jorge Paredes/Tania Zeng y Judith Morales/Sofía Vega en dobles mixtos. En bronce, sobresalieron Sofía Vega (tenis de mesa individual), el ciclista Francisco Kotsakis, Llanka Valdivia (karate -55 kg), las tenistas Antonia Vergara y Jimar Girald, el relevo mixto de triatlón y la karateca Valdivia.

Revisa la lista de medallas del viernes a continuación:

Oro Trinidad y Soledad García (Natación Artística) / Duetos Cristóbal Boetto (Ecuestre) / Salto Final General Tania Zeng (Tenis de Mesa) / Singles Magdalena Muñoz (Pelota Vasca) / Paleta Goma Renato Bolelli y Esteban Romero (Pelota Vasca) / Frontenis Sofía Vega y Álvaro Fuentes (Tenis de Mesa) / Dobles Mixtos



Plata Gabriel Morgan (Golf) Renato Bolelli (Pelota Vasca) / Frontón Esteban Romero y Magdalena Muñoz (Pelota Vasca) / Frontón Mixto Cristóbal Boetto (Ecuestre) / Salto Individual Esteban Romero (Pelota Vasca) / Paleta Goma Jorge Paredes y Tania Zeng (Tenis de Mesa) / Dobles Mixtos Judith Morales y Sofía Vega (Tenis de Mesa) / Dobles Mixtos

