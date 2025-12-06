Publicidad
Juegos Bolivarianos: Team Chile rompe su propio récord y alcanza los 48 oros DEPORTES Las gemelas Trinidad y Soledad García se llevaron el oro en natación artística | Créditos imagen: Team Chile

Juegos Bolivarianos: Team Chile rompe su propio récord y alcanza los 48 oros

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La delegación nacional, cuarta en el medallero, alcanzó un total de 160 preseas (48 oro, 56 plata, 56 bronce) tras una fructífera jornada que incluyó triunfos en tenis de mesa, pelota vasca, ecuestre y natación artística.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Chile batió su récord de medallas de oro en los Juegos Bolivarianos al obtener 48, superando las 44 de Trujillo 2013. En una productiva jornada del viernes, el equipo sumó seis oros: Tania Zeng (tenis de mesa individual), el dúo Vega/Fuentes (tenis de mesa mixto), Magdalena Muñoz (paleta goma), la dupla Bolelli/Romero (frontenis), Cristóbal Boetto (salto final general ecuestre) y las gemelas García (natación artística en dueto). Con estos resultados, el Team Chile acumula 160 medallas en total y se sitúa cuarto en el medallero general, teniendo ya asegurados más podios para los días finales.
Desarrollado por El Mostrador

En una jornada histórica, la delegación chilena en los Juegos Deportivos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025 batió este viernes su récord de medallas de oro en la historia de la cita multideportiva, al alcanzar las 48 preseas doradas. La marca supera las 44 unidades logradas en Trujillo 2013.

El equipo nacional, que ya tiene asegurados podios en rugby 7 y balonmano masculino para las próximas jornadas, sumó un total de 160 medallas (48 de oro, 56 de plata y 56 de bronce), ubicándose en el cuarto lugar del medallero general.

También te puede interesar:
Copa Mundial 2026: los enfrentamientos más destacados del sorteo de grupo
Copa Mundial 2026: los enfrentamientos más destacados del sorteo de grupo

La cosecha de este viernes incluyó seis oros. En tenis de mesa, Tania Zeng se impuso en singles, mientras que el dúo de Sofía Vega y Álvaro Fuentes ganó en dobles mixtos. En pelota vasca, Magdalena Muñoz fue la mejor en paleta goma y la pareja de Renato Bolelli y Esteban Romero se colgó el oro en frontenis. Además, Cristóbal Boetto se coronó campeón en salto final general ecuestre, y las gemelas Trinidad y Soledad García lideraron el dueto en natación artística.

Cristóbal Boetto destacó al subir al podio en las cuatro pruebas ecuestres que disputó. Por su parte, las tenimesistas Zeng y Vega ampliaron su palmarés con más preseas en otras modalidades.

El medallero del día para Chile se completó con varias medallas de plata y bronce. En plata, destacaron Gabriel Morgan (golf) y las duplas de Jorge Paredes/Tania Zeng y Judith Morales/Sofía Vega en dobles mixtos. En bronce, sobresalieron Sofía Vega (tenis de mesa individual), el ciclista Francisco Kotsakis, Llanka Valdivia (karate -55 kg), las tenistas Antonia Vergara y Jimar Girald, el relevo mixto de triatlón y la karateca Valdivia.

Revisa la lista de medallas del viernes a continuación:

  • Oro
    • Trinidad y Soledad García (Natación Artística) / Duetos
    • Cristóbal Boetto (Ecuestre) / Salto Final General
    • Tania Zeng (Tenis de Mesa) / Singles
    • Magdalena Muñoz (Pelota Vasca) / Paleta Goma
    • Renato Bolelli y Esteban Romero (Pelota Vasca) / Frontenis
    • Sofía Vega y Álvaro Fuentes (Tenis de Mesa) / Dobles Mixtos
  • Plata
    • Gabriel Morgan (Golf)
    • Renato Bolelli (Pelota Vasca) / Frontón
    • Esteban Romero y Magdalena Muñoz (Pelota Vasca) / Frontón Mixto
    • Cristóbal Boetto (Ecuestre) / Salto Individual
    • Esteban Romero (Pelota Vasca) / Paleta Goma
    • Jorge Paredes y Tania Zeng (Tenis de Mesa) / Dobles Mixtos
    • Judith Morales y Sofía Vega (Tenis de Mesa) / Dobles Mixtos
  • Bronce
    • Mateo Mendoza, Dominga Jácome, Daniela Moya y Fernando Jácome (Triatlón) / Relevos mixto
    • Sofía Vega (Tenis de mesa)/Individual
    • Francisco Kotsakis (Ciclismo) / Ruta
    • Jimar Gerald y Antonia Vergara (Tenis) / Dobles Femenino
    • Llanka Valdivia (Karate) / -55 Kilos
Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad