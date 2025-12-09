Hockey vs Limp Bizkit por el Nacional: suspenden festival de rock por final del mundial junior

Una grave descoordinación en la administración del Parque Estadio Nacional derivó en que el festival de metal y rock Loserville —encabezado por Limp Bizkit— fuera agendado el mismo día de la final del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped, programada para este sábado 13 de diciembre.

La situación fue denunciada por la propia selección chilena juvenil, cuyo mensaje también fue replicado por el equipo adulto. “Hace más de un año nuestro país empezó a organizar el Mundial. Todo iba perfecto. Pero… solo hace unos días nos enteramos sobre la extensión del festival de metal aledaño al estadio de hockey”, señalaron.

El evento, que originalmente se realizaría en el Estadio Monumental, fue trasladado al Parque Estadio Nacional debido a que el recinto de Colo Colo es local de votación para el balotaje presidencial. Con conciertos programados desde la tarde hasta la medianoche, la selección advirtió que el ruido afectaría tanto el juego como la transmisión a más de cien países: “Nuestra final es a las 8:00 PM y los conciertos parten mucho antes… ¿Cómo quieren que se juegue? ¿Han medido los decibeles?”. Las jugadoras exigieron respeto para un torneo organizado con más de un año de anticipación y advirtieron sobre el desprestigio internacional que podría causar el episodio.

Ante la polémica, el Instituto Nacional de Deportes anunció la reprogramación del festival. En un comunicado, afirmó que la medida busca “asegurar el correcto desarrollo de la Final del Mundial Femenino de Hockey Césped” y garantizar las condiciones operativas necesarias para un evento de esta magnitud. Aunque el IND no ofreció disculpas formales a la organización del Mundial, sí señaló su compromiso con el adecuado funcionamiento del Parque Estadio Nacional y lamentó los inconvenientes para el público con entradas al festival.

Chile Hockey, mediante una declaración firmada por su presidente Andrés de Witt, valoró la decisión y destacó las gestiones del IND y de la directora nacional subrogante, Lorena Castillo. La federación sostuvo que la reprogramación reconoce la importancia de priorizar la actividad deportiva y permite “retomar el sitial que se merece” a las deportistas, confirmando el partido por el tercer lugar a las 18:00 y la final a las 20:15.

En paralelo, la productora Lotus publicó un comunicado en el que afirmó haber sido notificada “en pleno desarrollo del montaje” sobre la cancelación unilateral del festival. La empresa aseguró contar con la confirmación oficial del Parque Estadio Nacional, el contrato firmado y todas las autorizaciones exigidas por la ley. “Lamentamos profundamente este acto de autoridad, inesperado y sin precedentes, que afecta gravemente a la cultura musical”, señaló, asegurando que ya trabaja en encontrar un nuevo recinto para mantener la fecha original del evento.