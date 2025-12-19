Los mejores del 2025: COCh premia a velocista Martina Weil y al ciclista Martín Vidaurre

El Comité Olímpico de Chile celebró la Gala Olímpica 2025 con una premiación que destacó a los máximos exponentes del deporte nacional. La gran noche tuvo como protagonistas a Martina Weil y Martín Vidaurre, quienes fueron elegidos como los mejores deportistas del año.

“Han hecho historia en sus deportes”, señaló el presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica, al anunciar a los ganadores.

Weil fue distinguida tras consolidar una temporada de alto rendimiento internacional, alcanzando el cuarto lugar en el Mundial Indoor de Nanjing, el noveno puesto en el Mundial de Tokio, un tercer lugar en la Diamond League de Zürich y batiendo en reiteradas ocasiones el récord chileno de los 400 metros planos. “Fue sorpresa. Estoy muy contenta, muy orgullosa. Saber que lo puedo repetir (…) me ilusiona un montón”, expresó.

Vidaurre, en tanto, cerró un año excepcional ganando por primera vez una Copa del Mundo en categoría élite y obteniendo el subcampeonato del circuito mundial, acumulando cinco podios. “Ya no soy tan promesa (…) el poder demostrar el nivel que estoy agarrando ha sido un alivio”, señaló, destacando que su desempeño le asegura continuidad competitiva para los próximos años.

La ceremonia incluyó además reconocimientos a deportistas juveniles, entrenadores, federaciones y atletas por actuaciones sobresalientes, espíritu deportivo, sostenibilidad y juego limpio, reafirmando el impulso del Team Chile hacia nuevos desafíos internacionales.