Equipos de la Segunda División Profesional no iniciarán temporada 2026 si la ANFP no cambia bases

Un conflicto mayor se abrió al interior del fútbol chileno luego de que los clubes de la Segunda División Profesional anunciaran que no iniciarán el Campeonato 2026 si no se introducen cambios estructurales en la competencia.

A través de un comunicado difundido este lunes, los equipos de la categoría informaron que tomaron una determinación unánime tras una reunión realizada durante esta jornada.

“En reunión sostenida el día de hoy, los clubes que conformamos la Segunda División Profesional hemos decidido, de manera unánime, no iniciar nuestra participación en el Campeonato 2026, mientras no se establezca una reducción en la duración del certamen a un máximo de siete (7) meses”, señala el texto.

Los 12 clubes afirmaron que la extensión actual del torneo “compromete seriamente la sostenibilidad financiera de las instituciones y profundiza la precarización de las condiciones laborales de los futbolistas”.

En el comunicado también advierten sobre la compleja situación que atraviesa la división: “Esta determinación responde a la compleja y delicada realidad económica que atraviesa la Segunda División Profesional, la cual, en el último tiempo, ha puesto incluso a dos clubes emblemáticos al borde de la desaparición”.

Pese al tono de advertencia, los equipos recalcan que la decisión no busca una ruptura definitiva, sino presionar cambios que permitan sostener la categoría: “Como clubes, reiteramos nuestra plena disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones conjuntas”.

En esa línea, llamaron directamente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y al Sindicato de Futbolistas Profesionales a involucrarse activamente: “Esperamos que tanto la ANFP como el SIFUP comprendan la gravedad del escenario que enfrentamos y se sumen a un trabajo colaborativo que permita resguardar la viabilidad económica de la división y la estabilidad laboral de quienes forman parte de ella”, concluye la declaración.