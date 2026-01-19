Tabilo cae ante Halys y queda fuera en primera ronda del Abierto de Australia

Alejandro Tabilo (79° del ranking ATP) quedó eliminado este lunes del Abierto de Australia tras caer en la primera ronda frente al francés Quentin Halys (83°), quien se impuso por 6-2, 6-2 y 7-6 (2) en un partido disputado en Melbourne Park que se extendió por una hora y 56 minutos.

El partido comenzó parejo, pero fue en el quinto juego cuando Quentin Halys empezó a marcar claras diferencias a partir de su servicio, factor que terminó siendo decisivo durante todo el encuentro. Desde ahí el francés tomó el control del ritmo y logró sostener una ventaja constante en los dos primeros sets.

La efectividad con el saque fue determinante: Halys sumó 12 puntos directos por esa vía, mientras que Tabilo apenas consiguió uno, lo que facilitó los quiebres que inclinaron rápidamente ambos parciales a favor del europeo.

En el tercer set el chileno elevó su nivel e intentó forzar el desempate, logrando extender la definición hasta el tie break. Sin embargo, nuevamente el francés se apoyó en su solidez con el servicio para cerrar el parcial por 7-6 (2) y sellar su clasificación.

Pese a la eliminación, Tabilo sumó 15 puntos ATP que le permiten mantenerse dentro del top 80 del ranking live.