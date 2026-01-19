Tabilo cae ante Halys y queda fuera en primera ronda del Abierto de Australia
La segunda raqueta chilena fue superada en sets corridos por el francés Quentin Halys en Melbourne Park, en un duelo marcado por la efectividad del servicio europeo.
Alejandro Tabilo (79° del ranking ATP) quedó eliminado este lunes del Abierto de Australia tras caer en la primera ronda frente al francés Quentin Halys (83°), quien se impuso por 6-2, 6-2 y 7-6 (2) en un partido disputado en Melbourne Park que se extendió por una hora y 56 minutos.
El partido comenzó parejo, pero fue en el quinto juego cuando Quentin Halys empezó a marcar claras diferencias a partir de su servicio, factor que terminó siendo decisivo durante todo el encuentro. Desde ahí el francés tomó el control del ritmo y logró sostener una ventaja constante en los dos primeros sets.
La efectividad con el saque fue determinante: Halys sumó 12 puntos directos por esa vía, mientras que Tabilo apenas consiguió uno, lo que facilitó los quiebres que inclinaron rápidamente ambos parciales a favor del europeo.
En el tercer set el chileno elevó su nivel e intentó forzar el desempate, logrando extender la definición hasta el tie break. Sin embargo, nuevamente el francés se apoyó en su solidez con el servicio para cerrar el parcial por 7-6 (2) y sellar su clasificación.
Pese a la eliminación, Tabilo sumó 15 puntos ATP que le permiten mantenerse dentro del top 80 del ranking live.