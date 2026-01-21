Arley Méndez deja el alto rendimiento chileno para competir en evento pro-doping

El levantador de pesas Arley Méndez resolvió abandonar el Team Chile y toda competencia federada tras ser anunciado como participante de los Enhanced Games, evento que se realizará en mayo en Las Vegas y que incentiva el uso de sustancias para mejorar el rendimiento deportivo.

En octubre del año pasado, Arley Méndez había marcado su regreso al alto rendimiento tras obtener la medalla de plata en el arranque de la categoría 88 kilos del Mundial de levantamiento de pesas disputado en Noruega, luego de haberse retirado tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y cumplir una sanción por dopaje al consumir marihuana.

En ese contexto, el propio deportista evitó proyectarse hacia un nuevo ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028 y señaló que continuaba entrenando sin mayores definiciones. En diálogo con ADN TOP, sostuvo que “sigo entrenando y, si se da la oportunidad, se da. Estoy enfocado en el día a día. Las capacidades físicas dirán la última palabra. Ya tengo 32 años, al cuerpo le falta descanso para recuperarse articularmente. Tengo la buena voluntad de seguir en lo que me gusta y espero que todo salga bien”.

Sin embargo, esta semana se confirmó que Méndez formará parte de los Enhanced Games, conocidos como los “Juegos Olímpicos del Dopaje”, una competencia que contempla pruebas de natación, atletismo y halterofilia, y que ha generado el rechazo de la Agencia Mundial Antidopaje y del Comité Olímpico Internacional, debido a que sus organizadores promueven el uso de sustancias prohibidas. El evento contempla un premio de 250 mil dólares para el ganador de la medalla de oro y un bono adicional del mismo monto por batir un récord mundial en envión o arranque.

Tras este anuncio, el pesista perderá la Beca Proddar y quedará fuera de toda actividad federada. Según informó el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, en declaraciones a El Mercurio, desde la Federación de Levantamiento de Pesas se comunicó que Méndez “decidió renunciar a su condición de deportista federado de alto rendimiento y no podrá representar a nuestro país en megaeventos del ciclo olímpico”.

De este modo, el proceso de nacionalización por gracia que permitió a Arley Méndez representar a Chile desde 2017 queda sin proyección dentro del deporte federado nacional, tras su salida definitiva del sistema olímpico.