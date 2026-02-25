Amistoso contra CR7: Portugal confirma que Chile será su sparring antes del Mundial 2026

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó que la selección de Portugal disputará un amistoso ante Chile el próximo 6 de junio, en una sede que aún no ha sido definida. El encuentro formará parte de la preparación final del equipo dirigido por Roberto Martínez de cara al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En su comunicado, la FPF señaló que el partido se enmarca en la puesta a punto para la cita planetaria, “competición para la cual Chile no se clasificó”, marcando así el contraste entre ambas selecciones en la antesala del torneo.

El duelo será el quinto enfrentamiento histórico entre ambos combinados. El primero se disputó en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, con triunfo portugués por 4-2. Décadas más tarde, en 1972, volvieron a medirse en la Minicopa de Recife, donde los europeos se impusieron por 4-1.

El tercer cruce llegó en 2011, cuando La Roja empató 1-1 en un amistoso jugado en Leiria. El antecedente más recordado se produjo en 2017, en las semifinales de la Copa Confederaciones, cuando tras un 0-0 en el tiempo reglamentario y suplementario, Chile eliminó a Portugal por 3-0 en la definición a penales.

Luego del compromiso frente a Chile, la selección capitaneada por Cristiano Ronaldo disputará otro amistoso el 10 de junio en la ciudad de Leiria, cerrando así su calendario previo al Mundial, donde integrará el Grupo K junto a Colombia y Uzbekistán.