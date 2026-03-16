Luto en el fútbol: muere relator Marcelo Araujo, la voz detrás del “Salas y River campeón”

El relator argentino Marcelo Araujo, una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en televisión, murió a los 78 años.

La noticia fue confirmada durante la madrugada por el periodista Fernando Pacini en radio La Red, medio en el que recordó la trayectoria de quien fuera su compañero durante la etapa de Fútbol para Todos en la TV Pública argentina.

Araujo marcó una época en las transmisiones deportivas junto al comentarista Enrique Macaya Márquez, con quien integró una de las duplas más reconocidas de la televisión argentina en el programa Fútbol de Primera.

El espacio se estrenó el 4 de agosto de 1985 y se mantuvo al aire durante 25 años, pasando por las pantallas de ATC, Canal 9 y posteriormente El Trece.

Durante su carrera, el relator se hizo conocido por un estilo particular que combinaba intensidad, espectáculo y frases que quedaron instaladas en la memoria de los fanáticos.

Entre ellas destacan expresiones como “¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Si lo hacés me voy!”, que se transformaron en parte del lenguaje popular de los seguidores del fútbol.

Tras su salida de la empresa Torneos, Araujo volvió a las transmisiones televisivas como relator principal del programa Fútbol para Todos, narrando encuentros del campeonato argentino.

Su voz también quedó ligada a momentos importantes para el público chileno.

Uno de los más recordados fue su relato del gol de Marcelo Salas que selló el campeonato de River Plate en el Apertura de 1996, inmortalizado con la frase “Salas y River campeón”.

En una entrevista posterior, el propio Araujo explicó el sentido de ese relato.

“Uno puede poner apodos y todo lo que quieras, pero la razón de dedicarle ese relato a Marcelo es que fue un gol que acercaba a River al campeonato”, señaló.

Araujo fue una de las figuras más influyentes del relato futbolístico televisivo en Sudamérica y su estilo marcó a distintas generaciones de espectadores que siguieron el fútbol argentino y continental durante varias décadas.