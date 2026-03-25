Colo Colo despierta con goleada y se instala como líder en la Copa de la Liga

Colo Colo consiguió su primer triunfo en la Copa de la Liga con una sólida victoria por 3-1 sobre Deportes Concepción como visitante, en un resultado que marca un punto de inflexión tras su debut con empate. El equipo dirigido por Fernando Ortiz mostró su mejor versión en lo que va del torneo y logró instalarse en la parte alta del Grupo A.

El encuentro comenzó con un trámite equilibrado, con ambos equipos generando aproximaciones sin mayor claridad en los metros finales. Colo Colo insinuaba mayor control, pero no lograba concretar sus llegadas ante un rival que también buscaba hacerse fuerte en casa. La paridad se mantuvo hasta el cierre del primer tiempo, cuando el cuadro albo logró romper el equilibrio.

Fue en los descuentos de la primera etapa cuando Tomás Alarcón abrió la cuenta, tras una jugada que terminó resolviendo con un remate que encontró destino de red. El gol le dio tranquilidad al visitante y cambió el escenario del partido, permitiéndole afrontar el complemento con mayor control.

En el segundo tiempo, Colo Colo dio el golpe definitivo. El ingreso de Francisco Marchant resultó determinante para modificar el ritmo del equipo y marcar diferencias en ofensiva. En pocos minutos, el cuadro albo resolvió el partido con una ráfaga de goles que dejó sin reacción al conjunto local.

Primero fue Álvaro Madrid, quien amplió la ventaja tras una jugada colectiva que terminó en definición dentro del área. Luego, el propio Marchant coronó su impacto en el partido anotando el tercer gol, tras una acción elaborada que reflejó el dominio del visitante.

Con el marcador 3-0, Colo Colo manejó el cierre del encuentro con mayor tranquilidad, aunque Deportes Concepción logró descontar en los minutos finales mediante Fausto Grillo, sin alterar el resultado final.

La victoria no solo le permitió al cuadro albo sumar tres puntos clave, sino también mejorar su diferencia de gol y posicionarse como líder de su grupo. El resultado cobra mayor relevancia considerando el arranque dubitativo del equipo, que venía de igualar en su debut y llegaba con presión a este compromiso.

El rendimiento exhibido, especialmente en el segundo tiempo, aparece como una señal positiva para el equipo, que mostró mayor contundencia y capacidad de resolución en ataque. La irrupción de Marchant y la eficacia en momentos clave fueron factores decisivos para inclinar el partido.

Con este resultado, Colo Colo se instala en la cima del Grupo A y refuerza su candidatura en el torneo, en un escenario donde solo el líder accede a la siguiente fase. El equipo ahora buscará sostener este nivel para consolidar su posición y dejar atrás las dudas del inicio.