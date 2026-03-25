La era Gago arranca con derrota: la U cae ante La Calera en el Nacional

Universidad de Chile inició el ciclo de Fernando Gago con una derrota en el Estadio Nacional, tras caer por 1-0 ante Unión La Calera en la segunda fecha de la Copa de la Liga. El estreno del técnico argentino estuvo marcado por un resultado adverso y por dificultades que condicionaron el desarrollo del partido desde los primeros minutos.

El equipo azul tuvo un comienzo activo, con aproximaciones tempranas que insinuaban un arranque prometedor. Sin embargo, esa superioridad inicial no logró traducirse en ventaja en el marcador. La falta de eficacia frente al arco rival y algunos problemas en la definición terminaron por diluir el impulso ofensivo del local.

El partido cambió rápidamente de tono. A los pocos minutos, Universidad de Chile sufrió un golpe sensible con la salida de Juan Martín Lucero, quien debió abandonar la cancha por molestias físicas, visiblemente afectado. La baja del delantero alteró el esquema ofensivo y obligó a reconfigurar el ataque en una etapa temprana del encuentro.

La Calera aprovechó ese escenario y logró capitalizar su oportunidad más clara. A los 25 minutos, Bayron Oyarzo apareció en el segundo palo para conectar una jugada colectiva y marcar el único gol del compromiso, tras una desatención defensiva de los azules.

En desventaja, la U intentó reaccionar, pero careció de profundidad y claridad en los metros finales. Si bien mostró momentos de dominio y generó algunas llegadas de peligro, no logró superar la resistencia del equipo visitante ni encontrar el empate. La falta de precisión y la solidez defensiva de La Calera terminaron consolidando el resultado.

En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Gago elevó levemente su nivel, pero sin la contundencia necesaria para revertir el marcador. Las opciones generadas no fueron suficientes para inquietar de manera sostenida al arquero rival, lo que terminó sellando una presentación amarga en el arranque del nuevo proceso.

Con este resultado, Universidad de Chile queda en una posición complicada en su grupo, mientras que Unión La Calera suma tres puntos y escala en la tabla. La derrota no solo impacta en lo inmediato, sino que instala presión sobre el nuevo ciclo técnico, que deberá ajustar piezas rápidamente para revertir el inicio adverso.

El próximo desafío para los azules será ante Audax Italiano, en un escenario donde buscarán corregir errores y sumar sus primeros puntos bajo la conducción de Gago, en un torneo que no ofrece margen amplio para recuperaciones.