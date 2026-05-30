PSG se corona bicampeón de la Champions tras vencer al Arsenal en penales

En una final de auténtico infarto que mantuvo al mundo en vilo hasta el último segundo, el París Saint-Germain se alzó nuevamente con la gloria europea. El conjunto dirigido por Luis Enrique venció al Arsenal de Inglaterra por 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos disputados en el Puskás Aréna de Hungría, logrando así el ansiado bicampeonato de la UEFA Champions League.

El partido no fue nada fácil para el cuadro galo. Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, el alemán Kai Havertz enmudeció a la hinchada parisina abriendo el marcador para los “Gunners”. El equipo londinense, comandado por Mikel Arteta, mostró los dientes desde el arranque y controló buena parte de la primera mitad con una presión asfixiante.

Sin embargo, el PSG sacó la chapa de campeón vigente en el complemento. A los 64 minutos, una falta en el área le dio la oportunidad a Ousmane Dembélé, quien no perdonó desde el punto penal y decretó el 1-1 definitivo que forzaría el alargue y, posteriormente, la lotería de los penales.

La definición desde los doce pasos

El dramatismo se apoderó de la capital húngara en la tanda definitiva. Mientras que el Arsenal logró concretar tres de sus tiros (obra de Viktor Gyökeres, Declan Rice y Gabriel Martinelli), el PSG fue más certero, no falló ningún cobro y sentenció la historia con cuatro ejecuciones impecables:

Gonçalo Ramos

Désiré Doué

Achraf Hakimi

Lucas Beraldo

Con el penal definitivo del joven defensor brasileño Beraldo, el PSG desató la locura en la cancha y reescribió los libros de historia del viejo continente.

🚨🇪🇺 LUCAS BERALDO SCORES HIS PENALTY IN THE PENALTIES SHOOT-OUT! ✅ pic.twitter.com/hUaS8lGoaD — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) May 30, 2026

Un hito histórico para los parisinos

Este triunfo no es uno más para el conjunto francés. Al levantar nuevamente el trofeo este 2026, el PSG se convierte en el segundo equipo en la era moderna de la Champions League en defender la corona con éxito, una hazaña que hasta ahora era exclusividad absoluta del Real Madrid (2016-2018).

El Arsenal, por su parte, se despide de Europa con la frente en alto tras una temporada brillante, pero con el sabor amargo de seguir sin poder conquistar su primera “Orejona” en toda su historia.