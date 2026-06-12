Mundial: debuta Canadá y Estados Unidos, y salta el primer sudamericano a la cancha

La segunda jornada del Mundial 2026 tendrá como protagonistas a dos de los países anfitriones y al primer representante sudamericano que saltará a la cancha en la cita planetaria. Canadá y Estados Unidos harán su estreno este viernes, mientras que Paraguay buscará comenzar con buen pie su regreso a una Copa del Mundo después de una ausencia de 16 años.

La actividad comenzará a las 15:00 horas de Chile en Toronto, donde Canadá enfrentará a Bosnia y Herzegovina por el Grupo B. El combinado norteamericano disputará su primer partido como organizador del torneo con la expectativa de aprovechar la localía para sumar puntos importantes en una zona que también integran Qatar y Suiza.

Bosnia, en tanto, llega al certamen tras superar el repechaje europeo y eliminar a Italia en una definición por penales, resultado que le permitió asegurar un lugar en Norteamérica 2026.

Más tarde, a las 21:00 horas, Estados Unidos debutará ante Paraguay en Los Ángeles por el Grupo D. El encuentro tendrá un atractivo especial para Sudamérica, ya que marcará la primera presentación de una selección de la Conmebol en esta edición del Mundial.

El conjunto paraguayo llega fortalecido tras una notable campaña clasificatoria. Bajo la conducción de Gustavo Alfaro, la selección guaraní dejó atrás un complejo escenario en las Eliminatorias y logró asegurar uno de los cupos directos al Mundial. Durante ese recorrido consiguió victorias frente a selecciones como Brasil, Argentina y Uruguay.

En la antesala del estreno, Alfaro difundió una carta en la que apeló a la ilusión como principal fortaleza de su equipo. “Las potencias juegan desde las certezas, con planteles colmados de élite. Nosotros, en cambio, jugamos desde la ilusión”, escribió el técnico argentino, quien llamó a competir con “disciplina, esfuerzo, talento, garra y humildad”.

Paraguay contará con una base experimentada encabezada por Gustavo Gómez y Fabián Balbuena en defensa, además de referentes ofensivos como Miguel Almirón y Julio Enciso. Este último llega con algunas molestias físicas y su presencia en el debut se mantiene en evaluación.

La selección guaraní comparte grupo con Estados Unidos, Australia y Turquía, y buscará mejorar lo realizado en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final, la mejor actuación mundialista de su historia.

La jornada también estará marcada por nuevas ceremonias inaugurales. En Toronto, antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, se presentarán artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé y Jessie Reyez. Entre los invitados destaca la presencia de Elyanna, cantante de origen palestino nacida en Chile.

Posteriormente, en Los Ángeles, el espectáculo previo al duelo entre Estados Unidos y Paraguay contará con actuaciones de Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla.