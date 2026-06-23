Qué ver en el Mundial este martes 23: salen a la cancha Portugal de Cristiano, Inglaterra y Colombia

El Mundial 2026 sigue avanzando en su fase de grupos y este martes 23 de junio ofrecerá una nueva jornada con cuatro encuentros que podrían comenzar a definir el destino de varias selecciones en los grupos K y L.

Portugal intentará recuperarse y sumar puntos importantes ante Uzbekistán, mientras que Inglaterra buscará mantenerse en la pelea por la clasificación cuando enfrente a Ghana. Más tarde será el turno de Panamá contra Croacia y, en el cierre de la jornada, Colombia chocará con el Congo.

Grupo K

La programación comenzará a las 13:00 horas en el NRG Stadium de Houston, donde Portugal enfrentará a Uzbekistán.

El partido será transmitido por Chilevisión en televisión abierta, además de D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, junto a Disney+ y Paramount+.

La actividad del grupo continuará a las 22:00 horas en el Estadio Akron de Guadalajara, con el duelo entre Colombia y Congo.

El encuentro contará con transmisión de ADN Deportes y podrá seguirse a través de D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

Grupo L

A las 16:00 horas, Inglaterra enfrentará a Ghana en el Gillette Stadium de Boston.

El compromiso podrá verse por Chilevisión en televisión abierta, además de D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, junto a Disney+ y Paramount+.

Posteriormente, desde las 19:00 horas, Panamá se medirá con Croacia en el BMO Field de Toronto.

El encuentro será transmitido por Chilevisión en televisión abierta y también por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

Programación completa del martes 23 de junio

13:00 horas : Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)

: Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) 16:00 horas: Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)

Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) 19:00 horas: Panamá vs. Croacia (Grupo L)

Panamá vs. Croacia (Grupo L) 22:00 horas: Colombia vs. Congo (Grupo K)