Qué ver en el Mundial este martes 23: salen a la cancha Portugal de Cristiano, Inglaterra y Colombia
Portugal, Inglaterra y Colombia saltan a la cancha este martes 23 de junio en una jornada clave de la segunda fecha de los grupos K y L del Mundial 2026. Revisa la programación completa y dónde seguir cada encuentro.
El Mundial 2026 sigue avanzando en su fase de grupos y este martes 23 de junio ofrecerá una nueva jornada con cuatro encuentros que podrían comenzar a definir el destino de varias selecciones en los grupos K y L.
Portugal intentará recuperarse y sumar puntos importantes ante Uzbekistán, mientras que Inglaterra buscará mantenerse en la pelea por la clasificación cuando enfrente a Ghana. Más tarde será el turno de Panamá contra Croacia y, en el cierre de la jornada, Colombia chocará con el Congo.
Grupo K
La programación comenzará a las 13:00 horas en el NRG Stadium de Houston, donde Portugal enfrentará a Uzbekistán.
El partido será transmitido por Chilevisión en televisión abierta, además de D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, junto a Disney+ y Paramount+.
La actividad del grupo continuará a las 22:00 horas en el Estadio Akron de Guadalajara, con el duelo entre Colombia y Congo.
El encuentro contará con transmisión de ADN Deportes y podrá seguirse a través de D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.
Grupo L
A las 16:00 horas, Inglaterra enfrentará a Ghana en el Gillette Stadium de Boston.
El compromiso podrá verse por Chilevisión en televisión abierta, además de D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, junto a Disney+ y Paramount+.
Posteriormente, desde las 19:00 horas, Panamá se medirá con Croacia en el BMO Field de Toronto.
El encuentro será transmitido por Chilevisión en televisión abierta y también por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.
Programación completa del martes 23 de junio
- 13:00 horas: Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)
- 16:00 horas: Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)
- 19:00 horas: Panamá vs. Croacia (Grupo L)
- 22:00 horas: Colombia vs. Congo (Grupo K)
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