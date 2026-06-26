Qué ver en el Mundial este viernes 26: Francia vs Noruega y España vs Uruguay como platos fuertes

El Mundial 2026 afronta este viernes 26 de junio una nueva jornada decisiva con el cierre de la fase de grupos para las zonas G, H e I. La programación contempla seis encuentros que definirán a nuevos clasificados para los dieciseisavos de final.

La acción comenzará a las 15:00 horas con los partidos del Grupo I, que se disputarán en paralelo. En el Gillette Stadium de Boston, Francia enfrentará a Noruega en uno de los compromisos más atractivos de la jornada. El encuentro será transmisión de Chilevisión en televisión abierta y también podrá seguirse por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Disney+ y Paramount+.

En el mismo horario, Senegal jugará ante Irak en el BMO Field de Toronto. Este compromiso podrá verse por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

Más tarde, a las 20:00 horas, será el turno del Grupo H. En el Estadio Akron de Guadalajara, España se medirá con Uruguay en otro de los grandes duelos del día. El partido será transmisión de ADN Deportes y también estará disponible por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

En simultáneo, Arabia Saudita enfrentará a Cabo Verde en el NRG Stadium de Houston. Este encuentro podrá seguirse por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

La jornada concluirá a las 23:00 horas con los partidos del Grupo G. En el BC Place de Vancouver, Nueva Zelanda jugará frente a Bélgica, mientras que Egipto se enfrentará a Irán en el Lumen Field de Seattle.

Ambos compromisos serán transmitidos por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO y Paramount+.

Programación del Mundial 2026 para este viernes 26 de junio

15:00 horas: Francia vs. Noruega (Grupo I).

15:00 horas: Senegal vs. Irak (Grupo I).

20:00 horas: España vs. Uruguay (Grupo H).

20:00 horas: Arabia Saudita vs. Cabo Verde (Grupo H).

23:00 horas: Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G).

23:00 horas: Egipto vs. Irán (Grupo G).