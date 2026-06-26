Filtran tensa reunión entre Bielsa y referentes de Uruguay previo a partido clave contra España

La previa del decisivo partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026 quedó marcada por una fuerte tensión al interior del plantel celeste, luego de que la prensa uruguaya revelara una compleja reunión entre Marcelo Bielsa y varios de los principales referentes del equipo.

Según informó el medio uruguayo El Observador desde Estados Unidos, Sergio Rochet, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte solicitaron una reunión privada con el entrenador argentino para transmitirle su preocupación por la metodología de trabajo y por la estrategia que, a juicio del grupo, debía utilizarse frente a España.

Los futbolistas plantearon que las altas cargas físicas los han desgastado durante el torneo y recordaron que varios integrantes del plantel llegaron al Mundial con molestias y una importante acumulación de minutos. Incluso, atribuyeron ese desgaste a la goleada sufrida en el amistoso frente a Estados Unidos.

Además, los referentes habrían solicitado modificar el plan de juego para enfrentar a España, proponiendo un bloque defensivo bajo y apostar por el contragolpe para intentar asegurar la clasificación.

La respuesta de Bielsa, sin embargo, fue completamente distinta a la esperada. De acuerdo con el podcast Las Voces del Fútbol, citado por El Observador, el entrenador convocó posteriormente a todo el plantel a una reunión que se prolongó por cerca de 48 minutos.

Durante los primeros 40 minutos, el técnico habló sin interrupciones. En ese lapso recordó episodios anteriores de su gestión, entre ellos el conflicto que mantuvo con Luis Suárez, asegurando que en ese momento sintió que parte del plantel buscó sacarlo del cargo.

También reivindicó su trabajo con algunos jugadores, señalando que contribuyó al desarrollo de futbolistas como Sebastián Cáceres y Maximiliano Araújo, y dejó en claro que no modificaría su propuesta futbolística.

Según la información publicada por la prensa uruguaya, Bielsa ratificó que no jugará al contragolpe frente a España y que su intención es disputar el encuentro con un planteamiento “espejo”, manteniendo la presión alta y el protagonismo habitual de sus equipos.

La reunión se habría tensionado aún más cuando algunos jugadores intentaron abandonar la sala antes de que finalizara la intervención del entrenador. En ese momento intervino el capitán José María Giménez, quien pidió a sus compañeros permanecer en el lugar.

“No, no, muchachos; no nos tenemos que ir, nos está hablando. Está terminando de hablar el técnico”, habría señalado el defensor, aunque algunos futbolistas igualmente decidieron retirarse.

Otro de los episodios que trascendió involucra a Ronald Araújo. El zaguero del Barcelona, que no disputó los dos primeros partidos por problemas físicos, considera que está en condiciones de jugar ante España. Sin embargo, Bielsa mantendría como titular a Guillermo Varela.

Según el mismo programa radial, Araújo manifestó su frustración durante la reunión y afirmó: “Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”.

Uruguay llegará al compromiso de este viernes con apenas dos puntos en el Grupo H y obligado a conseguir un buen resultado frente a España para mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 20:00 horas de Chile en el Estadio Akron de Guadalajara.