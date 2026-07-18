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Qué ver en el Mundial este sábado 18: Francia e Inglaterra buscan despedirse con una victoria DEPORTES

Qué ver en el Mundial este sábado 18: Francia e Inglaterra buscan despedirse con una victoria

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Con la moral derrumbada tras las semifinales, Thomas Tuchel retrató el ánimo entre ambas selecciones: “Ningún jugador quiere disputar este partido”. El duelo en Miami ofrece a Inglaterra la opción de un segundo podio histórico, mientras Francia aspira a darle la bota a Kylian Mbappé.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Francia e Inglaterra se enfrentan hoy a las 17:00 en el Estadio Miami por el tercer puesto del Mundial 2026, luego de caer en semifinales ante España y Argentina respectivamente. Kylian Mbappé es la gran atracción, ya que sigue en la lucha por la Bota de Oro empatado a ocho goles con Lionel Messi. Sin embargo, el ánimo es bajo: el seleccionador inglés Thomas Tuchel confesó que ningún jugador quiere disputar este partido, reflejo de las dolorosas derrotas. Inglaterra busca su segundo podio histórico (solo logró el título en 1966), mientras que Francia aspira a su quinto.
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Tras la caída de ambas selecciones ante Argentina y España, Inglaterra y Francia definen hoy a las 17:00 el tercer puesto del Mundial 2026, buscando el desquite y terminar su paso por el certamen planetario con una victoria.

El encuentro ―a realizarse en el Estadio Miami de Florida, Estados Unidos― tendrá como figura clave a Kylian Mbappé. Y es que, a pesar de que los galos ya no disputan el título de campeones, el goleador continúa en la carrera por la Bota de Oro, reconocimiento que lo tiene enfrentado a Lionel Messi y que mantiene a ambos empatados con ocho goles. Desquite por una final que no fue.

Sin embargo, las energías entre ambas escuadras parece estar más bien en la parte baja. El propio seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, lo admitió el miércoles: “Ninguno de nuestros jugadores ni ninguno de los franceses quiere disputar este partido“. Reflexión comprensible si uno considera que los europeos sufrieron duras y criticadas derrotas en semifinales.

En cualquier escenario, los británicos todavía tienen a la mano una oportunidad importante: la única vez que lograron subirse al podio en toda su historia fue en el Mundial de 1966 cuando fue campeón. Lo más cerca que estuvo fue en 1990 y 2018 cuando terminó en el cuarto puesto. Les Bleus, en tanto, pueden jactarse de alcanzar un puesto en cuatro oportunidades: Rusia 2018 y Francia 1998, cuando lograron campeonar; y Suecia 1958 y México 1986, alcanzando el tercer lugar.

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