Qué ver en el Mundial este sábado 18: Francia e Inglaterra buscan despedirse con una victoria

Tras la caída de ambas selecciones ante Argentina y España, Inglaterra y Francia definen hoy a las 17:00 el tercer puesto del Mundial 2026, buscando el desquite y terminar su paso por el certamen planetario con una victoria.

El encuentro ―a realizarse en el Estadio Miami de Florida, Estados Unidos― tendrá como figura clave a Kylian Mbappé. Y es que, a pesar de que los galos ya no disputan el título de campeones, el goleador continúa en la carrera por la Bota de Oro, reconocimiento que lo tiene enfrentado a Lionel Messi y que mantiene a ambos empatados con ocho goles. Desquite por una final que no fue.

Sin embargo, las energías entre ambas escuadras parece estar más bien en la parte baja. El propio seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, lo admitió el miércoles: “Ninguno de nuestros jugadores ni ninguno de los franceses quiere disputar este partido“. Reflexión comprensible si uno considera que los europeos sufrieron duras y criticadas derrotas en semifinales.

En cualquier escenario, los británicos todavía tienen a la mano una oportunidad importante: la única vez que lograron subirse al podio en toda su historia fue en el Mundial de 1966 cuando fue campeón. Lo más cerca que estuvo fue en 1990 y 2018 cuando terminó en el cuarto puesto. Les Bleus, en tanto, pueden jactarse de alcanzar un puesto en cuatro oportunidades: Rusia 2018 y Francia 1998, cuando lograron campeonar; y Suecia 1958 y México 1986, alcanzando el tercer lugar.