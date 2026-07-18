Alcaldes de oposición desconocen acuerdo de Quiroz con la AChM por contribuciones

La propuesta del Ejecutivo para ampliar la compensación municipal por la exención del pago de contribuciones a personas mayores de 65 años abrió una disputa en la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Alcaldes de oposición desconocieron el acuerdo anunciado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la votación de la Ley Miscelánea en el Senado y advirtieron que la fórmula no fue respaldada transversalmente.

Según informó BioBioChile, el proyecto contemplaba originalmente compensar solo los recursos que dejaría de recibir el Fondo Común Municipal. El Gobierno propuso extender la cobertura a los ingresos propios que perderían las comunas beneficiadas por la medida.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), sostuvo que la propuesta presentada por un grupo de municipios no fue acogida y contradijo la existencia de un consenso. El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), planteó que la exención debe focalizarse y no aplicarse de manera universal, como promueven jefes comunales del oficialismo.

Desde fuera de la AChM, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (PS), advirtió que la modificación favorecería a personas de mayores ingresos. El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, afirmó que la postura de los municipios de oposición no fue considerada.

Los alcaldes solicitarán una reunión extraordinaria del directorio de la asociación para abordar las diferencias. La cita permanece pendiente debido a la emergencia provocada por el sistema frontal, mientras la discusión amenaza con tensionar el tercer trámite constitucional de la megarreforma en la Cámara de Diputadas y Diputados.