Sistema frontal deja cuatro muertos, un desaparecido y 516 damnificados

El sistema frontal que afecta a gran parte del país mantiene en cuatro la cifra de personas fallecidas y suma una desaparecida en la Región del Maule. El último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) elevó a 516 el número de damnificados entre Atacama y La Araucanía.

La emergencia deja además seis personas lesionadas, 800 albergadas y 1.181 aisladas. En materia habitacional, hay 16 viviendas destruidas, 291 con daño mayor, 863 en evaluación y más de 5 mil con afectaciones menores.

Los cortes de electricidad continúan entre las principales consecuencias del temporal. El balance cifró en 367.691 los clientes sin suministro, con más de 210 mil concentrados en la Región de Valparaíso. Horas antes, el registro nacional había alcanzado los 372 mil afectados.

Las precipitaciones acumuladas llegaron a 216 milímetros en la estación del Liceo Agrícola de Quillota y a 224 milímetros en la cuesta La Dormida, en la Región Metropolitana. La directora de Senapred, Alicia Cebrián, advirtió que se espera un nuevo peak de lluvias durante la madrugada del domingo 19 de julio en las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

Durante la madrugada, Senapred activó la mensajería SAE para evacuar el sector El Cobre, en San Esteban, por el desborde del estero del mismo nombre; Huentelauquén Bajo y Huentelauquén Sur, en Canela, por la crecida del río Choapa; Las Pircas y La Fragua, en Alto del Carmen, y Quebrada San Carlos, en Vicuña, por la activación de quebradas.

En Valparaíso se declaró Alerta Roja para Limache, Quintero, Concón y Quillota, luego de que la estación hidrométrica Puente Colmo alcanzara el umbral rojo por el aumento sostenido de su caudal.

La provincia de Huasco también quedó bajo Alerta Roja. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió una posibilidad muy alta de aluviones y derrumbes en el litoral, la cordillera de la costa, la precordillera y los valles de la zona. Senapred llamó, además, a evitar las riberas de los ríos El Carmen y El Tránsito.

Pese a la emergencia, el Ministerio de Salud aseguró que hospitales y servicios de urgencia permanecen operativos y cuentan con respaldo ante eventuales cortes de agua o electricidad. Hasta el momento se han registrado problemas menores, pero no afectaciones graves en la red asistencial.