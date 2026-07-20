España le hace la desconocida a Trump: lo saca de sus fotos oficiales

La obtención del segundo título mundial de España dejó una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, aunque con una diferencia respecto de lo ocurrido sobre el escenario durante la premiación.

Mientras el capitán Rodri levantaba la Copa del Mundo junto a sus compañeros y al técnico Luis de la Fuente tras la victoria sobre Argentina en la final del Mundial 2026, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permaneció en el escenario y quedó incluido en la fotografía del histórico momento.

Las imágenes de la transmisión oficial muestran que, mientras los futbolistas se preparaban para celebrar con el trofeo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intentó que Trump abandonara el lugar para dejar el protagonismo a los campeones. Sin embargo, el mandatario estadounidense no alcanzó a salir del encuadre y terminó apareciendo en la fotografía del levantamiento de la copa.

No ocurrió lo mismo con el rey Felipe VI ni con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quienes permanecieron en un segundo plano durante la celebración.

Horas después, la selección española publicó en su cuenta oficial de X la imagen que inmortaliza la conquista del Mundial. En esa fotografía ya no aparece Donald Trump, pese a que sí formó parte de la escena original durante la ceremonia de premiación.

La presencia del mandatario estadounidense también había marcado la antesala de la final. Al encuentro asistieron el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y tres ministros, quienes coincidieron con Trump en el palco del MetLife Stadium.

Antes del partido, Sánchez y Trump intercambiaron un saludo y algunas palabras, en un encuentro que se produjo sin incidentes pese a las diferencias públicas que ambos han mantenido en las últimas semanas.

La permanencia de Trump sobre el escenario durante la entrega del trofeo recordó un episodio similar ocurrido en el Mundial de Clubes del año pasado, cuando también participó en la fotografía del equipo campeón tras la consagración del Chelsea.